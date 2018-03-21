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00:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«РГУТИС-Подмосковье» — лучший в первом туре чемпионата России

Клуб «РГУТИС-Подмосковье» стал победителем 1-го тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд, состоявшегося в минувшие выходные в Анапе. В его активе четыре победы и одна ничья.

Уже в третьем матче первого игрового дня грянула мини-сенсация: многократный чемпион России «РГУТИС-Подмосковье» не смог обыграть краснодарский ГБУ КК «РЦСП по ИВС». Потенциально команда из Краснодара вполне может составить серьезную конкуренцию лидерам чемпионата, но в предыдущие годы это ей не удавалось. Счет в первом тайме после попытки Арины Быстровой открыли подмосковные регбистки, однако во второй половине проход Дарьи Лушиной закончился заносом, и в итоге была зафиксирована ничья 5:5.

Следом на поле вышли «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». В красноярском дерби сильнее были представительницы «Енисея-СТМ», в составе которого стоит выделить автора двух попыток Евгению Стеблинскую.

Центральный матч первого тура, в котором встречались «РГУТИС-Подмосковье» и «Енисей-СТМ», игрался последним в первый день. Команды поочередно выходили вперед, но последнее слово осталось за «студентками», совершившими занос уже в компенсированное время. 19:17 — победа «РГУТИС-Подмосковья». Все три попытки у победителей в свой актив записали сестры Арина Быстрова и Дарья Шестакова.

После ничьей в первом матче ГБУ КК «РЦСП по ИВС» без проблем разобрался с «ЦСП-Крылатское» и сборной Дагестана. Во второй игровой день в игре с «Красным Яром» команде Михаила Коробова снова не хватило совсем чуть-чуть для победы над серьезным соперником — поражение 10:12. Впрочем, результат больше заставил задуматься команду из Красноярска.

Судьба первого места решалась в последней игре тура между «РГУТИС-Подмосковьем» и «Красным Яром». Несмотря на поддержку с трибун своих земляков из «Яра» игроками «Енисея-СТМ», подмосковная команда не упустила своего и вместе с победой в матче обеспечила себе первое место в туре.

— Первый тур показал, что уровень женского регби в России растет, — отметил главный тренер «РГУТИС-Подмосковья» и сборной России Андрей Кузин. — В прошлом году за призовые места сражались три команды, сейчас к ним добавилась ГБУ КК «РЦСП по ИВС». Эта команда показала очень приличную игру, при том что один из лидеров Полина Буравлева не участвовала в туре из-за травмы. У «Красного Яра» неплохо себя проявили молодые девчонки, которые потихоньку приходят на смену тем игрокам, которые заканчивают карьеру. «Енисей-СТМ» подтвердил, что и в этом сезоне будет бороться за первое место. Жаль, что в этом туре не сыграла травмированная Елена Здрокова, один из ведущих игроков сборной России. Меня, как тренера сборной, радует, что предсказать победителя в каждом туре невозможно. Команды, которые борются за золото, в целом равны, и от этого наш внутренний чемпионат будет становиться сильнее. Уверен, в этом сезоне чемпионат России получится интересным.

Второй тур чемпионата России пройдет в Анапе 24 — 25 марта.

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