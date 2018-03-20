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00:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России завершила чемпионат Европы разгромом

Российская команда в последнем матче континентального первенства-2018 разгромила Германию — 57:3 — и вошла в четверку сильнейших по итогам турнира.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧЕ-2018. Германия — Россия — 3:57 (3:33)

Результативные действия сборной России: попытки — Кротов (3), Цнобиладзе (2), Михальцов (2), Рудой, Будыченко; реализации — Кушнарев (6). Грузия — Румыния — 25:16 (10:6). Бельгия — Испания — 18:10 (12:0).

Итоговое положение. 1. Грузия — 23 очка. 2. Румыния — 14. 3. Испания — 13. 4. РОССИЯ — 11. 5. Бельгия — 9. Германия — 0.

Отборочный турнир КМ-2019. 1. Румыния — 29 очков. 2. Испания — 26. 3. РОССИЯ — 20. 4. Бельгия — 11. 5. Германия — 8. ​.

Перед поездкой в Кельн команда Марка Макдермотта понесла очередные потери: из-за травм расположение сборной покинули полузащитник Рамиль Гайсин и защитник Евгений Непейвода. Буквально за несколько дней до игры стало известно, что повреждение не позволит сыграть и крайнему трехчетвертному Михаилу Бабаеву. Его в срочном порядке заменил вызванный из «Красного Яра» Антон Рябов.

Это была 10-я встреча сборных России/СССР против команды Германии. И во всех победы одерживала наша команда. Не случилось сенсации и на этот раз, хотя начало встречи осталось за хозяевами поля.

Забрав мяч после начального удара, сборная Германии была очень близка к попытке, но в завершающей стадии, когда до зачетной зоны было несколько метров, игрок хозяев выронил мяч. Но уже в следующей атаке немцы заработали штрафной напротив ворот, который реализовали, — 3:0. Но это было первое и последнее результативное действие команды Германии в матче. Оставшиеся 75 минут на поле хозяйничала и творила сборная России.

В первой половине наша команда совершила пять попыток. Четыре из них пришлись на долю нападающих — по два раза в зачетную зону соперника прорывались Валерий Цнобиладзе и Дмитрий Кротов. В этих эпизодах россияне буквально втаптывали в газон соперника. К перерыву все было решено — 33:3 в пользу сборной России.

Второй тайм запомнился выходом на поле Никиты Вавилина и Виктора Кононова, которые дебютировали в национальной команде страны, а также первой попыткой за «медведей» Александра Будыченко. Итог матчу подвел все тот же Кротов, сделавший хет-трик.

Сборная России на мажорной ноте закончила чемпионат Европы, заняв 4-е место. Победителем турнира стала сборная Грузии. На Кубок мира-2019 отобралась команда Румынии (Грузия получила путевку автоматически). А вот Испания сенсационно проиграла Бельгии и упустила возможность напрямую пробиться на главный турнир четырехлетия. Теперь испанцев ждет еще один отборочный турнир.

Лучшим бомбардиром ЧЕ-2018 стал полузащитник сборной России Юрий Кушнарев. В активе игрока «медведей» 45 очков (7 штрафных и 12 реализаций). На втором месте Флорин Влайку из Румынии (32 очка), на третьем — грузин Бека Циклаури с 31 очком.

Среди лучших бомбардиров по количеству попыток первое место поделили нападающий сборной России Дмитрий Кротов, румын Паула Киникиналу и грузин Горги Гвеселадзе. У всех по три заноса.

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