World Rugby изучит обстоятельства скандального матча Испания — Бельгия

После окончания отборочного матча испанские регбисты окружили румынского арбитра Влада Иордаческу и стали высказывать ему претензии. Победа Бельгии позволила Румынии напрямую выйти на чемпионат мира, который пройдёт в Корее.
Фаворитами матча, проходившего в Брюсселе, считались гости. В феврале сборная Испании в Мадриде обыграла Румынию со счётом 22:10. В случае победы над Бельгией испанцы заняли бы второе место в отборочной группе и вышли бы на чемпионат мира.
Матч Бельгия — Испания завершился со счётом 18:10. В результате испанцы заняли лишь третье место. Теперь им придётся сыграть в стыковом матче с Португалией. Победитель этой встречи сыграет в межконтинентальном стыковом матче со сборной Самоа.
В Международном совете регби сообщили, что организация ждёт отчёта инспектора матча, после чего начнётся расследование. Собрание специального комитета состоится 31 марта. Одной из главных тем станет изучение обстоятельств матча Бельгия — Испания.