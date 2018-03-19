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19:25 (мск), источник: Чемпионат.com

World Rugby изучит обстоятельства скандального матча Испания — Бельгия

Международный совет регби (World Rugby) проведёт собственное расследование матча между сборными Испании и Бельгии, по итогам которого на чемпионат мира досрочно квалифицировалась сборная Румынии, сообщает Inside the Games.

После окончания отборочного матча испанские регбисты окружили румынского арбитра Влада Иордаческу и стали высказывать ему претензии. Победа Бельгии позволила Румынии напрямую выйти на чемпионат мира, который пройдёт в Корее.

Фаворитами матча, проходившего в Брюсселе, считались гости. В феврале сборная Испании в Мадриде обыграла Румынию со счётом 22:10. В случае победы над Бельгией испанцы заняли бы второе место в отборочной группе и вышли бы на чемпионат мира.

Матч Бельгия — Испания завершился со счётом 18:10. В результате испанцы заняли лишь третье место. Теперь им придётся сыграть в стыковом матче с Португалией. Победитель этой встречи сыграет в межконтинентальном стыковом матче со сборной Самоа.

В Международном совете регби сообщили, что организация ждёт отчёта инспектора матча, после чего начнётся расследование. Собрание специального комитета состоится 31 марта. Одной из главных тем станет изучение обстоятельств матча Бельгия — Испания.

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