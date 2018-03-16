Женщины — в лидерах, мужчины — в отстающих

Источник: ФРР

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА НАД КАНАДОЙ

В турнире женских команд состоялось два этапа. Первый по многолетней традиции прошел в Дубае в начале декабря. Наши девушки всегда удачно выступают в ОАЭ. В 2015 году россиянки стали вторыми, проиграв лишь в финале сборной Австралии. Тогда впервые в истории была обыграна Новая Зеландия и одержаны победы в пяти матчах кряду. В 2016 году сборная России стала третьей. Этот же результат подопечные Андрея Кузина показали и в 2017-м, обыграв в матче за 3-е место своих принципиальных соперниц из Канады — 10:5.

На этапе в Сиднее, который прошел в конце января, сборная России стала четвертой, проиграв в матче за 3-е место… Канаде. Счет, правда, оказался внушительным — 12:40.

С 40 очками в турнире лидирует сборная Австралии, которая в Сиднее не пропустила ни одной (!) попытки. На местах со второго по четвертое расположились сборные Новой Зеландии, Канады и России, у которых по 30 очков. Это лучший старт россиянок за всю историю выступлений в Мировой серии. Впереди у женщин еще три этапа, первый из которых пройдет в японском Китакюсю 21 — 22 апреля.

— Наша задача — постараться попасть в пятерку лучших по итогам Мировой серии и хорошо подготовиться к Кубку мира в США, — говорит главный тренер женской сборной России Андрей Кузин. — На этапе в Канаде мы выступим по большей части резервным составом, чтобы дать отдохнуть нашим основным игрокам, на которых ложится основная нагрузка.

По индивидуальным показателям наши девушки также находятся среди лучших. Алена Михальцова лидирует среди самых полезных игроков турнира, Байзат Хамидова дважды попадала в символические сборные этапов, а Дарья Бобкова совершила 39 захватов за 12 матчей — это пока лучший результат по итогам двух этапов.

ВМЕШАЛИСЬ ТРАВМЫ

Прямо противоположенная ситуация у мужской сборной России. За шесть этапов команда Андрея Сорокина смогла одержать лишь три победы и пока с 14 очками занимает 15-е место, которое не позволит россиянам сохранить место в Мировой серии на следующий сезон.

Но у такого выступления есть причины. В первую очередь это травмы, которые вывели из строя капитана команды Владимира Остроушко, Эдуарда Филатова и Романа Рощина. Кроме того, на первых четырех этапах не играли находившиеся в сборной России по регби Герман Давыдов и Владислав Созонов. А это уже пять человек, и все они — игроки основного состава. На этапах в Лас-Вегасе и Ванкувере Давыдов и Созонов на двоих совершили семь попыток, значительно усилив игру команды.