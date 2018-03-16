Женщины — в лидерах, мужчины — в отстающих

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме
Любовь полнит
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лион0
ЦСКА1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал1
Милан1
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Еврокубки
15.03
Динамо К0
Лацио2
Футбол. Еврокубки
15.03
Зенит1
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
15.03
Атлетик1
Марсель2
Футбол. Еврокубки
15.03
Виктория Пл2
Спортинг1
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Еврокубки
15.03
Локомотив М1
Атлетико5
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (Ж)
Все события
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Не сломается ли теперь «Локомотив»?
Тренер сборной Англии прокомментировал возможный бойкот ЧМ-2018
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
00:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Женщины — в лидерах, мужчины — в отстающих

Мировая серия по регби-7 сезона-2017/18 складывается для сборных России по-разному. Если наша женская команда входит в первую тройку, то у мужчин ситуация если не катастрофическая, то крайне сложная.

Источник: ФРР

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА НАД КАНАДОЙ

В турнире женских команд состоялось два этапа. Первый по многолетней традиции прошел в Дубае в начале декабря. Наши девушки всегда удачно выступают в ОАЭ. В 2015 году россиянки стали вторыми, проиграв лишь в финале сборной Австралии. Тогда впервые в истории была обыграна Новая Зеландия и одержаны победы в пяти матчах кряду. В 2016 году сборная России стала третьей. Этот же результат подопечные Андрея Кузина показали и в 2017-м, обыграв в матче за 3-е место своих принципиальных соперниц из Канады — 10:5.

На этапе в Сиднее, который прошел в конце января, сборная России стала четвертой, проиграв в матче за 3-е место… Канаде. Счет, правда, оказался внушительным — 12:40.

С 40 очками в турнире лидирует сборная Австралии, которая в Сиднее не пропустила ни одной (!) попытки. На местах со второго по четвертое расположились сборные Новой Зеландии, Канады и России, у которых по 30 очков. Это лучший старт россиянок за всю историю выступлений в Мировой серии. Впереди у женщин еще три этапа, первый из которых пройдет в японском Китакюсю 21 — 22 апреля.

— Наша задача — постараться попасть в пятерку лучших по итогам Мировой серии и хорошо подготовиться к Кубку мира в США, — говорит главный тренер женской сборной России Андрей Кузин. — На этапе в Канаде мы выступим по большей части резервным составом, чтобы дать отдохнуть нашим основным игрокам, на которых ложится основная нагрузка.

По индивидуальным показателям наши девушки также находятся среди лучших. Алена Михальцова лидирует среди самых полезных игроков турнира, Байзат Хамидова дважды попадала в символические сборные этапов, а Дарья Бобкова совершила 39 захватов за 12 матчей — это пока лучший результат по итогам двух этапов.

ВМЕШАЛИСЬ ТРАВМЫ

Прямо противоположенная ситуация у мужской сборной России. За шесть этапов команда Андрея Сорокина смогла одержать лишь три победы и пока с 14 очками занимает 15-е место, которое не позволит россиянам сохранить место в Мировой серии на следующий сезон.

Но у такого выступления есть причины. В первую очередь это травмы, которые вывели из строя капитана команды Владимира Остроушко, Эдуарда Филатова и Романа Рощина. Кроме того, на первых четырех этапах не играли находившиеся в сборной России по регби Герман Давыдов и Владислав Созонов. А это уже пять человек, и все они — игроки основного состава. На этапах в Лас-Вегасе и Ванкувере Давыдов и Созонов на двоих совершили семь попыток, значительно усилив игру команды.

В Ванкувере сборная России смогла победить дважды, но ключевой матч прямому конкуренту в борьбе за выживание сборной Испании проиграла со счетом 7:14, что позволило сопернику оторваться в общей таблице на 11 очков. Следующий этап у мужчин пройдет 7 — 9 апреля в Гонконге.

Олимпийцы продают машины. И правильно делают
«Зенит»: без Кокорина, без Европы
Тренер сборной Англии прокомментировал возможный бойкот ЧМ-2018
«Атлетико» разгромил «Локомотив» в Москве
Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA в США
МОК прокомментировал запрет спортсменам Украины выступать в РФ
Вернблум — в атаке ЦСКА на ответный матч с «Лионом»
Флойд Мейвезер сообщил, что начинает подготовку к поединку в UFC
Новости
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь