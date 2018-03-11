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11 марта, источник: Спорт-Экспресс

С высоко поднятой головой

Сборная России дала бой соперникам из Грузии, но уступила со счетом 9:29.

Источник: Спорт-Экспресс

Россия — Грузия — 9:29 (9:7). Результативные действия сборной России: штрафные — Кушнарев (3). Румыния — Бельгия — 62:12 (29:5).

10 марта в чемпионате Европы по регби прошли два матча четвертого тура. В центральной встрече уик-энда сборная России в Краснодаре на стадионе «Кубань» принимала лидера турнира сборную Грузии. Еще за 15 минут до конца гости выигрывали с разницей в одно очко, однако в заключительный отрезок встречи грузинская сборная совершила подряд три попытки и добыла победу с бонусом — 29:9.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Марк Макдемортт не мог рассчитывать в этом матче на всех сильнейших. В лазарете находятся капитан команды Василий Артемьев, Иннокентий Зыков, Валерий Морозов, Андрей Темнов, Игорь Галиновский, Азамат Битиев. Заболел ангиной и не прилетел в Краснодар Богдан Федотко. Не набрал необходимых кондиций после травмы Денис Симпликевич.

Матч против Грузии стал сотым для нападающего сборной России и «Красного Яра» Виктор Гресева. Он стал первым игроком в истории отечественного регби, который достиг этой отметки. За национальную команду Гресев дебютировал 14 октября 2006 года в матче против сборной Италии. Чтобы достигнуть отметки в 100 игр за «медведей», воспитаннику питерского регби понадобилось одиннадцать с половиной лет.

Единственное, что в этот день огорчило, — погодные условия. Еще ночью перед игрой в Краснодаре зарядил дождь, который во втором тайме сопровождался еще и градом.

Первый тайм настроил болельщиков на положительный лад. Игра россиянам давалась, а главное — нашим нападающим удавалось сдерживать мощную схватку грузин, которая является одной из сильнейших в мире. Счет в матче ударом со штрафного открыл Юрий Кушнарев — 3:0. Сборная Грузии ответила серией мощных атак, одна из которых завершилась попыткой Антона Пеикришвили после давления молом. Еще два очка с реализации добавил Сосо Матиашвили — 3:7. «Медведи» ответили хорошими атаками с прорывами Дмитрия Герасимова и Василия Дорофеева, которые, правда, очков не принесли. Однако под конец тайма еще два точных штрафных в исполнении Кушнарева, и на перерыв россияне ушли лидерами — 9:7.

Во второй половине грузины включились в игру даже не на 100, а на 150 процентов, однако сломить, достойно выглядевшую сборную России, они смогли только в самой концовке. Две попытки молом нападающих плюс красивая атака и занос крайнего техчетвертного Сосо Матиашвили принесли «Лело» победу с бонусом — 29:9.

— В перерыве я дал своим парням четкое задание, что они должны делать во втором тайме. И они блестяще справились с задачей. Мы организовали давление и сделали все, чтобы заставить соперника нервничать, — отметил после матча наставник сборной Грузии Милтон Хейг.

— Сборная Грузии провела отличный матч. Мы достойно держались 65 минут, но в заключительный игровой отрезок было слишком мощное давление от соперника, и наша команда было просто смята, — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера сборной России Марк Макдермотт.

Последние две недели мы упорно тренировались, и в игре ребята выполняли те задания, которые я им давал. Я доволен своей командой, 65 минут мы достойно играли, но основная проблема — это владение мячом, которую грузины решили, а мы нет.

Заключительный матч чемпионата Европы сборная России проведет 18 марта в Кельне против сборной Германии.

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