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00:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нет ощущения, что мы ушли с поля проигравшими»

В субботу в Клуже сборная России по регби в рамках чемпионата Европы встречалась со сборной Румынии. К этой игре обе команды подошли после болезненных поражений от сборной Испании. Для нашей команды — это был матч «жизни и смерти» в борьбе за Кубок мира-2019.

Источник: instagram.com

Для того чтобы рассчитывать на попадание в дальнейший отборочный турнир к Кубку мира, команде Марка Макдермотта требовалось победить с разницей минимум в 21 очко и набрать атакующий бонус, при этом не дав этого сделать сопернику.

Сборная Румынии, которая славится своей мощной схваткой, начала встречу по-хозяйски активно. Счет «дубы» открыли после серии ошибок наших игроков, которые потеряли мяч в простой ситуации, что привело к схватке в пяти метрах у своей зачетки. Румыны перетолкали наших нападающих, последовало нарушение со сторон россиян, и арбитр встречи зафиксировал штрафную попытку — 7:0.

Но это был единственный момент в матче, когда наша схватка дала слабину. В дальнейшем нападающие сборной России сдерживали оппонентов, а в некоторых моментах переигрывали их. Как произошло на 30-й минуте после розыгрыша коридора. Атака молом, вход трехчетвертного Дмитрия Герасимова, хорошее давление и попытка. 7:5. Проходит еще четыре минуты, и капитан сборной России Юрий Кушнарев забивает штрафной — 8:7 в пользу «медведей». В ответной атаке румыны заработали «стандарт» и вернули себе лидерство в счете — 10:8 после первого тайма.

В начале второго тайма сборная Румынии провела широкую атаку и совершила попытку по правому краю — 15:8. После чего команды взяли паузу вплоть до 70-й минуты. На поле шла абсолютно равная игра, возможно, с небольшим преимуществом хозяев, но все их атаки разбивались об агрессивную защиту «медведей». Обе команды совершали много потерь, что мешало им довести многочисленные атаки до логического завершения. Особенно это относится к сборной России. Впрочем, свой шанс наша команда реализовала, когда Рамиль Гайсин перехватил мяч в центре поля и убежал от соперников. К пяти очкам он добавил еще два после реализации, и счет стал равным — 15:15. Все было в руках сборной России, однако все оставшееся время гостям пришлось защищаться. И сдержать натиск сборной Румынии не получилось. Две попытки на 75-й и 80-й минутах, и россияне уезжают из Клужа даже без оборонительного бонуса. 25:15.

— Хорошая получилась игра, нам пришлось много действовать в защите, в каких-то отрезках матча даже очень много, но ребята сыграли самоотверженно, — сказал после матча полузащитник сборной России Рамиль Гайсин. — Однако большое количество брака не давало нам того преимущества, которое могло у нас быть. Соперник подсел в первом тайме, когда мы стали играть широко. Это было хорошо видно. Во втором тайме была равная игра, но, к сожалению, при счете 15:15 мы допустили ошибки и пропустили подряд две попытки. При этом у ребят нет ощущения, что мы ушли с поля проигравшими. Все бились до конца.

В 4-м туре чемпионата Европы сборная России 10 марта сыграет в Краснодаре на стадионе «Кубань» с лидером турнира сборной Грузии. Начало матча в 15.00.

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