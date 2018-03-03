Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Сборная России по регби-7 лишилась шансов выйти в плей-офф на этапе Мировой серии в США
ТАСС, 3 марта. Мужская сборная России по регби-7 не смогла выйти в
ТАСС, 3 марта. Мужская сборная России по регби-7 не смогла выйти в
В первом матче группы A россияне проиграли команде Фиджи со счетом 0:38, во втором — кенийцам (12:19). Перед заключительным матчем группового этапа с командой Франции сборная России находится на последнем месте в турнирной таблице и лишилась шансов на выход в
Этап Мировой серии по регби-7 завершится в воскресенье.