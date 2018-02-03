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Сборные Уэльса и Ирландии стартовали с побед в Кубке шести наций — 2018
Сегодня стартовал знаменитый регбийный турнир «Кубок шести наций», в котором участвуют шесть сильнейших сборных Европы.
Сегодня стартовал знаменитый регбийный турнир «Кубок шести наций», в котором участвуют шесть сильнейших сборных Европы.
В первом матче Уэльс уверенно обыграл Шотландию — 34:7. Решающий вклад в успех валлийцев внёс винг Ли Халфпенни (две попытки, четыре реализации и два штрафных). Во втором поединке игрового дня Франция уступила действующему чемпиону Ирландии — 13:15.
4 февраля состоится последняя игра 1-го тура, в которой встретятся итальянцы и англичане.
Кубок шести наций проводится в 19-й раз, а с учётом Кубка домашних наций и Кубка пяти наций — в 124-й.