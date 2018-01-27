Сборная России по регби-7 не смогла выйти в плей-офф этапа Мировой серии в Сиднее

Во втором матче в группе A российская команда проиграла сборной Фиджи со счетом 0:24. В первой игре россияне уступили сборной Новой Зеландии (0:61).

Сборная России набрала два очка в двух играх и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира, российская команда идет на четвертом месте. Лидируют новозеландцы (6), на втором месте команда Фиджи (6), третьими идут представители Самоа (2). В плей-офф выходят две лучшие команды.

Позднее в субботу россияне проведут заключительную встречу в группе с командной Самоа, начало — 11:20 мск.

Женская сборная России по регби-7 в матче за третье место сыграет с командой Канады, встреча пройдет 28 января.