Сборная России по регби-7 не смогла выйти в плей-офф этапа Мировой серии в Сиднее
ТАСС, 27 января. Мужская сборная России не смогла выйти в
ТАСС, 27 января. Мужская сборная России не смогла выйти в
Во втором матче в группе A российская команда проиграла сборной Фиджи со счетом 0:24. В первой игре россияне уступили сборной Новой Зеландии (0:61).
Сборная России набрала два очка в двух играх и лишилась шансов на выход в
Позднее в субботу россияне проведут заключительную встречу в группе с командной Самоа, начало — 11:20 мск.
Женская сборная России по регби-7 в матче за третье место сыграет с командой Канады, встреча пройдет 28 января.
В третьем этапе Мировой серии по регби-7 в Сиднее среди мужских команд принимают участие 16 сборных. В