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11:55 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по регби-7 не смогла выйти в плей-офф этапа Мировой серии в Сиднее

ТАСС, 27 января. Мужская сборная России не смогла выйти в плей-офф третьего этапа Мировой серии по регби-7, который проходит в Сиднее.

Во втором матче в группе A российская команда проиграла сборной Фиджи со счетом 0:24. В первой игре россияне уступили сборной Новой Зеландии (0:61).

Сборная России набрала два очка в двух играх и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира, российская команда идет на четвертом месте. Лидируют новозеландцы (6), на втором месте команда Фиджи (6), третьими идут представители Самоа (2). В плей-офф выходят две лучшие команды.

Позднее в субботу россияне проведут заключительную встречу в группе с командной Самоа, начало — 11:20 мск.

Женская сборная России по регби-7 в матче за третье место сыграет с командой Канады, встреча пройдет 28 января.

В третьем этапе Мировой серии по регби-7 в Сиднее среди мужских команд принимают участие 16 сборных. В плей-офф выходят по две лучшие команды из группы.

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