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Регбистки РФ вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии в Сиднее
Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии в Сиднее (Австралия).
Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии в Сиднее (Австралия).
На групповом этапе подопечные Андрея Кузина победили команды Ирландии (19:7) и Фиджи (19:12), а также проиграли сборной Канады (5:19).
Женская сборная России заняла второе место в группе C и в четвертьфинале сыграет с американками.
Состав сборной России: Арина Быстрова, Анна Гаврилюк, Марина Кукина, Дарья Норицина, Кристина Середина, Дарья Шестакова, Елена Здрокова, Алёна Михальцова, Мария Перестяк, Полина Буравлёва, Дарья Лушина, Байзат Хамидова.