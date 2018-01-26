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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Регбистки РФ вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии в Сиднее

Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии в Сиднее (Австралия).

На групповом этапе подопечные Андрея Кузина победили команды Ирландии (19:7) и Фиджи (19:12), а также проиграли сборной Канады (5:19).

Женская сборная России заняла второе место в группе C и в четвертьфинале сыграет с американками.

Состав сборной России: Арина Быстрова, Анна Гаврилюк, Марина Кукина, Дарья Норицина, Кристина Середина, Дарья Шестакова, Елена Здрокова, Алёна Михальцова, Мария Перестяк, Полина Буравлёва, Дарья Лушина, Байзат Хамидова.

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