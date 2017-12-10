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22:30 (мск), источник: ТАСС

Сборная Новой Зеландии выиграла этап Мировой серии по регби-7 в ЮАР

ТАСС, 10 декабря. Сборная Новой Зеландии стала победителем второго этапа Мировой серии по регби-7, прошедшем в южноафриканском Кейптауне. В финале новозеландцы победили аргентинцев со счетом 38:14.

Третье место заняла сборная ЮАР, победившая команду Канады со счетом 19:17.

Сборная России поделила 15−16-е места с командой Шотландии, потерпев пять поражений в пяти матчах.

Мировая серия проводится Международной федерацией регби и является главным коммерческим соревнованием в календаре сборных, по значимости уступая лишь Кубку мира. В нынешнем сезоне 15 мужских команд выступят на 10 этапах — в Дубае, Кейптауне (ЮАР), австралийском Сиднее, Гамильтоне (Новая Зеландия), Лас-Вегасе (США), Ванкувере (Канада), Гонконге, Сингапуре, Лондоне и Париже. Заключительный этап во французской столице состоится 9—10 июня.

В мужской Мировой серии по регби-7 выступают сборные Австралии, Англии, Аргентины, Испании, Канады, Кении, Новой Зеландии, России, Самоа, США, Уэльса, Фиджи, Франции, Шотландии и ЮАР. На каждом этапе сыграют по 16 команд, одна из которых получит специальное приглашение от организаторов. На этапе в ЮАР приглашенной стала сборная Уганды.

Третий этап Мировой серии по регби-7 пройдет 26—28 января в Сиднее.

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