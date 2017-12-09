Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Сборная России не смогла выйти в плей-офф этапа Мировой серии по регби-7 в ЮАР
ТАСС, 9 декабря. Мужская сборная России не пробилась в
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ТАСС, 9 декабря. Мужская сборная России не пробилась в
Российские регбисты проиграли все три матча группового этапа турнира. Со счетом 5:40 — сборной ЮАР, 0:34 — команде Кении, 5:21 — французам. В следующий раунд вышли сборные ЮАР и Франции.
Этап Мировой серии в ЮАР завершится в воскресенье.