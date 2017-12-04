Турнир в Дубае: провал у мужчин, медали у женщин

Источник: Спорт-Экспресс

Турниры Мировой серии в Дубае у мужской российской команды в последние годы получались слабыми. И тенденцию переломить не удалось. В ОАЭ сборная России провела пять матчей и вновь проиграла во всех. На групповой стадии подопечным Андрея Сорокина достались трудные соперники. В пятницу утром олимпийский чемпион-2016 сборная Фиджи набрала в матче с россиянами 50 очков, установив рекорд результативности для одной команды в отдельно взятой игре турнира. Наша команда ответила островитянам попыткой Эдуарда Филатова и реализацией Романа Рощина.

Во второй игре Россия всухую проиграла Австралии, причем представители Зеленого континента одержали самую разгромную победу среди всех участников турнира.

В матче против Уэльса наша команда сыграла в обороне чуть увереннее, но сама отметилась только одним результативным действием — попыткой капитана Владимира Остроушко.

В субботу Россия начала утешительный турнир среди неудачников групповой стадии игрой против Испании. Последняя только в этом сезоне вернулась в число регулярных участников Мировой серии после нескольких лет эпизодических выступлений. Однако это не помешало испанцам добиться более чем уверенной победы. Россия стал единственной командой, которая потерпела два сухих поражения за турнир.

Последний шанс прервать затянувшуюся серию дубайских неудач представился во встрече с Угандой. Африканцы получили специальное приглашение на этот турнир и не являются постоянными участниками Мировой серии в этом сезоне.

В матче завязалась упорная борьба. В первой половине команды вообще не набрали очков. После перерыва Уганда быстро ушла в отрыв — 12:0. Однако россияне за три минуты сумели отыграться. Попытки занесли Сергей Мысин и Алексей Капалин, а Юрий Гостюжев успешно выполнил одну из двух реализаций.

Игра перешла в дополнительное время, в котором Соломон Окиа занес попытку и принес победу африканской команде. Россия поделила на турнире последнее место с США.

Уже 9—10 декабря в Кейптауне состоится второй этап Мировой серии, где сборная России постарается реабилитироваться за слабое выступление в ОАЭ. Подопечные Сорокина сыграют на нем прежним составом. В соперники по группе им достались ЮАР, Кения и Франция.

Женская сборная России выступила в Дубае гораздо лучше и попала в тройку призеров третий год подряд. На групповой стадии у подопечных Андрея Кузина получился интригующий матч с Англией, где они, уступая 7:15 за минуту до конца, сумели взять верх — 17:15.

После уверенной победы над Испанией в четвертьфинале россиянки в полуфинале встретились с США. Американки ушли в отрыв до перерыва и сохранили преимущество. В матче за бронзу против Канады Россия вырвала победу в концовке благодаря попытке Елены Здроковой. Она и Байзат Хамидова попали в символическую сборную турнира, а Алена Михальцова была признана самым полезным игроком.

ДУБАЙ. Мировая серия. Первый этап

Мужчины. Групповой турнир

Фиджи — Россия — 50:7 (26:7). Австралия — Россия — 47:0 (19:0). Уэльс — Россия — 29:5 (22:0). Челлендж-трофи. ¼ финала. Испания — Россия — 31:0 (21:0). За 13-е место. ½ финала. Уганда — Россия — 17:12 д.в. (0:0, 12:12, 5:0). Кубок. ½ финала. ЮАР — Фиджи — 12:7 (12:0). Новая Зеландия — Англия — 14:5 (0:5). За 3-е место. Фиджи — Англия — 21:28 (14:21). Финал. ЮАР — Новая Зеландия — 24:12 (19:0).

Итоговое положение: 1. ЮАР. 2. Новая Зеландия. 3. Англия. 4. Фиджи. 5. Австралия. 6. Самоа. 7−8. Кения и Шотландия. 9. Франция. 10. Испания. 11−12. Аргентина и Канада. 13. Уэльс. 14. Уганда. 15−16. США и Россия.



Женщины. Групповой турнир