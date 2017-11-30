Россиянки разгромили японок и вышли в ¼ финала этапа Мировой серии по регби-7
ТАСС, 30 ноября. Женская сборная России по регби-7 со счетом 36:0 одержала победу над сборной Японии в матче первого этапа Мировой серии, который проходит в Дубае.
ТАСС, 30 ноября. Женская сборная России по регби-7 со счетом 36:0 одержала победу над сборной Японии в матче первого этапа Мировой серии, который проходит в Дубае.
В первом матче на групповом этапе россиянки обыграли англичанок со счетом 17:15. Сборная России занимает второе место в группе B, в ее активе шесть очков. Столько же у австралиек.
Таким образом, сборная России обеспечила себе выход в ¼ финала соревнований. Позднее в четверг сборные России и Австралии сыграют друг с другом и определят, кто выйдет в четвертьфинал с первого места в группе.
Все матчи
Всего женская Мировая серия сезона-2017/18 состоит из пяти этапов. Второй этап пройдет в Австралии (