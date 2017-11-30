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16:59 (мск), источник: ТАСС

Россиянки разгромили японок и вышли в ¼ финала этапа Мировой серии по регби-7

ТАСС, 30 ноября. Женская сборная России по регби-7 со счетом 36:0 одержала победу над сборной Японии в матче первого этапа Мировой серии, который проходит в Дубае.

В первом матче на групповом этапе россиянки обыграли англичанок со счетом 17:15. Сборная России занимает второе место в группе B, в ее активе шесть очков. Столько же у австралиек.

Таким образом, сборная России обеспечила себе выход в ¼ финала соревнований. Позднее в четверг сборные России и Австралии сыграют друг с другом и определят, кто выйдет в четвертьфинал с первого места в группе.

Все матчи плей-офф этапа Мировой серии в Дубае пройдут 1 декабря. В прошлом году на этом этапе россиянки заняли третье место.

Всего женская Мировая серия сезона-2017/18 состоит из пяти этапов. Второй этап пройдет в Австралии (26—28 января 2018 года), третий — в Японии (21—22 апреля), четвертый — в Канаде (12—13 мая), пятый — во Франции (8—10 июня).

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