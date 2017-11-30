Россиянки разгромили японок и вышли в ¼ финала этапа Мировой серии по регби-7

В первом матче на групповом этапе россиянки обыграли англичанок со счетом 17:15. Сборная России занимает второе место в группе B, в ее активе шесть очков. Столько же у австралиек.

Таким образом, сборная России обеспечила себе выход в ¼ финала соревнований. Позднее в четверг сборные России и Австралии сыграют друг с другом и определят, кто выйдет в четвертьфинал с первого места в группе.

Все матчи плей-офф этапа Мировой серии в Дубае пройдут 1 декабря. В прошлом году на этом этапе россиянки заняли третье место.