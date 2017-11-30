Артемьев: Несмотря на британские корни, у регби русский характер

Источник: РИА "Новости"

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в сентябре возглавил высший совет Федерации регби России (ФРР), а в самой организации были проведены серьезные структурные изменения. Первое интервью в новом статусе он дал ТАСС и рассказал о финансовой ситуации в федерации, перспективах развития организации, поставленных перед спортсменами задачах и желании России принимать крупные международные соревнования.

— Какие основные задачи стоят перед российскими регбистами на ближайший период?

— Основная задача — это участие в ближайших крупных соревнованиях: Мировой серии по регби-7 2018 года; Кубке мира по регби-7, который пройдет в июле 2018-го в Сан-Франциско; Кубке мира по регби в Японии в 2019 году; XXXII летних Олимпийских играх в 2020 году, а также сохранение российского присутствия в Кубке вызова. Это то, что относится к спорту высших достижений. Другими не менее важными задачами является развитие регби в регионах, поддержка детско-юношеского регби.

— Будет ли поставлена задача перед российскими регбистами бороться за медали на Олимпийских играх в Токио?

— Прежде чем ставить подобные задачи, нужно пройти отбор. Все-таки Олимпийские игры по регби-7 — это 12 лучших сборных мира, слабых противников там нет. Будем готовиться.

— Увеличится ли бюджет Федерации регби России после реорганизации?

— В последнее время ФРР испытывала финансовые трудности, существующий немногочисленный аппарат практически полностью состоял из энтузиастов и волонтеров, искренне влюбленных в регби. Сейчас ситуация значительно улучшилась, появились новые спонсоры и благотворители, но это не означает, что мы будем существенно раздувать штат. Приоритетные статьи расходов сегодня — обеспечение тренировочного процесса сборных команд, развитие детско-юношеского регби, формирование резерва — именно сюда пойдут основные инвестиции.

— Появление новых спонсоров связано с вашим приходом?

— Скорее с окончанием периода неопределенности, который сопровождал федерацию весь минувший год: судебные процессы, отмена решений конференции — это все не очень способствует привлечению инвесторов… С другой стороны, наши спортсмены в минувшем году в четвертый раз стали чемпионами Европы по регби-7, отобрались на Кубок мира в Сан-Франциско, а наша сборная А по регби в очередной раз выиграла Кубок наций в Гонконге. Бизнес любит победителей, а какой еще игровой вид спорта может похвастаться сейчас такими достижениями?

— Будет ли проведен финансовый аудит организации?

— В целом мне уже удалось ознакомиться с основными финансовыми показателями. Как я уже говорил, федерация не купалась в золоте, часть людей вообще долго работала на добровольных началах. Проверять особо нечего. Что касается будущего, то, конечно, мы будем руководствоваться принципом максимальной финансовой открытости перед спонсорами, попечителями и контролирующими органами.

— Считаете, что у регби высокий коммерческий потенциал?

— Определенно! Регби — это захватывающий игровой вид спорта с большой армией преданных поклонников по всему миру. В России у него почти столетняя история, он близок по духу к другому популярному у нас виду спорта — хоккею с шайбой, тоже культивирует такие качества, как сила, ловкость, смелость, умение играть в команде. И как я сказал, регби — невероятно захватывающий; я знаю много людей, которые влюбились в этот спорт буквально с первого взгляда, и любовь эта остается на всю жизнь. Можно сказать, что я сам один из таких людей. Поэтому я уверен, что компании, которые решат связать свой бренд с развитием этого спорта в России сегодня, получат колоссальные маркетинговые возможности в ближайшие три-пять лет. Для федерации привлечение спонсоров — это одно из важнейших направлений, поскольку развитие спорта в масштабах страны требует существенных ресурсов. Поэтому мы рады всем партнерам и готовы подобрать для каждого удобный формат взаимодействия, возможно, даже переработать отдельные спортивные мероприятия в соответствии с запросами спонсора.

— Стоит ли задача получить право для организации крупных международных соревнований? Чемпионатов мира и Европы, Кубков мира.

— Это будет важным направлением нашей работы. Прежде всего, это способствует популяризации спорта. Тот же Кубок мира по регби-7 2013 года, который проходил в Москве, привел к росту числа людей, интересующихся регби и играющих в любительских клубах. Во-вторых, это престиж для принимающей стороны и привлечение туристов. В-третьих, это загрузка для спортивной инфраструктуры — после проведения чемпионата мира по футболу в стране останется огромная спортивная инфраструктура, позволяющая проводить соревнования по регби самого высокого уровня. Так что мы точно будем этим заниматься. В марте, например, будет конкурс на проведение этапов Мировой серии по регби-7 в 2019—2023 годах, мы планируем принять в нем участие, если получим одобрение от руководства страны.

— А как руководство нашей страны относится к регби?

— Положительно. У регби, несмотря на британские корни, «русский характер». Руководство страны это видит и готово поддерживать развитие спорта, уже есть соответствующие поручения на этот счет, есть конкретные ответственные и сроки. Вообще государственная поддержка — это очень важно. Если бы регби на 20 лет не запрещали в СССР как «буржуазный вид спорта», а поддерживали и развивали собственную советскую школу, как в хоккее, то кто знает, каких успехов бы уже достигли наши сборные и насколько популярным был бы этот спорт в России сегодня.

— Будет ли Федерация регби России вести переговоры об увеличении российского представительства в международных организациях?

— Будем, хотя это достаточно сложный процесс. Даже несмотря на очень высокие квалификационные требования к соискателям, в организациях вроде World Rugby или Rugby Europe очень большой конкурс на место. Добавьте к этому то, что многие западноевропейцы, скажем так, «не очень любят русских», и вы будете ломать голову, почему Вячеслав Всеволодович (Копьев — прим. ТАСС) столько лет работает на посту вице-президента Rugby Europe. Не будь у ФРР влияния в этой организации, мы бы вряд ли когда-нибудь увидели в России Кубок мира или Гран-при-серию по «семерке». Для наших игроков это тоже имеет огромное значение, поскольку им нужно набираться опыта игры с сильнейшими сборными и клубами мира. Поэтому нужно растить и продвигать соотечественников во все международные регбийные организации, в которые только можно.

— Каковы на данный момент основные недостатки и сложности в развитии регби в России?

— В первую очередь — отсутствие квалифицированных тренеров и инфраструктуры. Существует немало регионов, где дети и юноши хотят играть в регби, но не могут этого делать, поскольку в местной спортивной школе нет ставки тренера по регби, отсутствует элементарная экипировка или не хватает футбольных полей. Пока мы стараемся оказывать адресную помощь обратившимся, но понимаем, что решение проблемы требует гораздо более масштабного подхода, в идеале — принятия федеральной программы развития регби на среднесрочный период. Тех же самых регбийных тренеров можно быстро получить, переобучив тренеров из других видов спорта, не работающих по специальности. Кстати, еще одна важная проблема заключается в том, что у нас не сформирована система непрерывного развития игрока, непрерывного обучения, у молодежи и их родителей нет четкого понимания, как строить спортивную карьеру в регби, мало известно об историях успеха наших игроков, их контрактах, в том числе за рубежом. Раскрученных звезд как таковых сейчас нет, нет регбийных Овечкиных и Кузнецовых. Все это нам также предстоит исправить.

— Легендарный московский клуб «Фили» прекратил существование. Будет ли поставлена задача о его возрождении?

— Я искренне надеюсь, что эта пауза в истории заслуженного клуба продлится недолго. Насколько мне известно, есть люди, заинтересованные в возрождении клуба и имеющие на это средства.

— Как сделать более конкурентными национальные чемпионаты?

— Развивать детско-юношеский спорт, инфраструктуру, поддерживать создание новых профессиональных клубов, повышать привлекательность для массовой аудитории — рецепты давно известны.