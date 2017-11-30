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00:51 (мск), источник: ТАСС

Российские сборные начинают в Дубае Мировую серию по регби-7

ТАСС, 30 ноября. Мировая серия по регби-7 стартует в четверг в Дубае (ОАЭ). На протяжении семи месяцев участники серии проведут 10 мужских и пять женских этапов, в которых выступят российские сборные по регби-7.

Источник: ИТАР-ТАСС

Мировая серия проводится Международной федерацией регби и является главным коммерческим соревнованием в календаре сборных команд, по значимости уступая лишь Кубку мира. В нынешнем сезоне 15 мужских команд выступят на 10 этапах — в Дубае, Кейптауне (ЮАР), австралийском Сиднее, Гамильтоне (Новая Зеландия), Лас-Вегасе (США), Ванкувере (Канада), Гонконге (Китай), Сингапуре, Лондоне и Париже. Заключительный этап во французской столице состоится 9—10 июня.

В мужской Мировой серии по регби-7 выступят сборные Австралии, Англии, Аргентины, Испании, Канады, Кении, Новой Зеландии, России, Самоа, США, Уэльса, Фиджи, Франции, Шотландии и ЮАР. На каждом этапе сыграют по 16 команд, одна из которых получит специальное приглашение от организаторов.

В женском турнире — 11 постоянных участников, которые выступят на пяти этапах — в Дубае, Сиднее, японском Китакюсю, Лэнгфорде (Канада) и Париже. На каждом этапе сыграют по 12 команд, одна из которых получит wildcard. Постоянными участниками женской Мировой серии являются команды Австралии, Англии, Ирландии, Испании, Канады, Новой Зеландии, России, США, Фиджи, Франции и Японии.

Помимо борьбы за победу в общем зачете, командам необходимо не занять последнее место, чтобы не выбыть из числа постоянных участников Мировой серии. При этом Мировая серия сезона-2018/19 станет отборочной к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Турниры за два дня

Этапы Мировой серии проходят в течение двух дней. В первый день состоятся матчи группового турнира, на следующий день — плей-офф. В Дубае мужские команды сыграют 1 и 2 декабря, женские — 30 ноября и 1 декабря. Мужская сборная России выступит на предварительной стадии в одной группе с соперниками из Фиджи, Австралии и Уэльса, в качестве приглашенной здесь выступит команда Уганды. Соперниками по группе женской сборной в Дубае станут регбистки Австралии, Англии и Японии, приглашение здесь получила команда ЮАР.

Первая Мировая серия по регби-7 среди мужских команд прошла в сезоне-1999/00. Рекордные 12 раз побеждала сборная Новой Зеландии, в прошлом сезоне общий зачет выиграла команда ЮАР. Мужская сборная России, победив в нынешнем году в Европейской серии по регби-7, заняла лишь 14-е место в Мировой серии.

Женская Мировая серия проводится с 2012 года, четыре титула у сборной Новой Зеландии, которая победила и в прошлом сезоне. Россиянки в прошлом сезоне заняли пятое место, повторив результат 2013 и 2014 гг.

20—22 июля 2018 года в Сан-Франциско (США) пройдет Кубок мира по регби-7, где примут участие и мужская, и женская сборные России.

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