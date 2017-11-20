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10:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские регбисты в составе сборной России взяли Кубок Наций

Россияне в третий раз подряд выиграли турнир.

Сборная России по регби приняла участие в традиционном турнире в Гонконге с громким названием Кубок Наций. За главный трофей боролись представители Европы (Россия), Азии (Гонконг), Америки (Чили) и Африки (Кения).

Как сообщили в краевом минспорте, сборная России сейчас готовится к важнейшим матчам отбора на Кубок мира. При этом двум сильнейшим клубам страны, «Енисею-СТМ» и «Красному Яру», вскоре предстоит сыграть очередные матчи Кубка Вызова. А потому главный тренер сборной Александр Первухин повез в Гонконг экспериментальный состав. Впрочем, и в нем около половины игроков оказались из двух красноярских клубов.

В ходе турнира россияне обыграли всех соперников, из которых только Гонконг сумел навязать борьбу. Это был самый сложный матч: до последней минуты счет был равным — 13:13. И все же россияне вырвали победу: заработали штрафной. Рамиль Гайсин добыл решающие три очка — 16:13. Ни Чили, ни тем более Кения конкуренцию нашим регбистам составить не смогли, проиграв 31 и 21 очко соответственно.

Добавим, что сборная России в третий раз подряд стала победителем турнира.

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