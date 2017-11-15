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Франция примет чемпионат мира по регби 2023 года
ТАСС, 15 ноября. Чемпионат мира по регби 2023 года пройдет во Франции. Об этом сообщает
ТАСС, 15 ноября. Чемпионат мира по регби 2023 года пройдет во Франции. Об этом сообщает
Голосование состоялось на заседании организации в Лондоне. На проведение мирового первенства также претендовали ЮАР и Ирландия. В первом раунде голосования Франция получила 18 голосов, ЮАР — 13, Ирландия — 8. В финальном раунде за Францию было отдано 24 голоса, за ЮАР — 15.
Первый чемпионат мира по регби прошел в 1987 году в Австралии и Новой Зеландии. Соревнования проходят раз в четыре года. Франция примет мировое первенство во второй раз. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Японии.