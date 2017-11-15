Франция примет чемпионат мира по регби 2023 года

Голосование состоялось на заседании организации в Лондоне. На проведение мирового первенства также претендовали ЮАР и Ирландия. В первом раунде голосования Франция получила 18 голосов, ЮАР — 13, Ирландия — 8. В финальном раунде за Францию было отдано 24 голоса, за ЮАР — 15.

Первый чемпионат мира по регби прошел в 1987 году в Австралии и Новой Зеландии. Соревнования проходят раз в четыре года. Франция примет мировое первенство во второй раз. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Японии.