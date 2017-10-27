Красноярск станет базой для подготовки сборных России по регби
До 2020 года в городе будет создан крупнейший тренировочный центр.
До 2020 года в городе будет создан крупнейший тренировочный центр.
Регби — один из самых популярных и любимых жителями видов спорта в Красноярске. Этот сибирский город часто называют регбийной столицей России. Здесь базируются два ведущих клуба страны — «Енисей СТМ» и «Красный Яр». В течение ближайших нескольких лет в Красноярске будет создан крупнейший объект — тренировочный центр для сборных команд России.
Стадион «Авангард» был включен в перечень региональных
В ближайшие несколько лет «Авангард» ждет глобальная реконструкция. Модернизация объекта стартовала летом этого года в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» (ФЦП). На данный момент из федерального бюджета на создание регбийного центра в Красноярске выделено 200 млн рублей, из краевого бюджета — 147 млн рублей. Общая стоимость реконструкции стадиона, которая рассчитана на три этапа, оценивается в 960 млн рублей.
«Французы были поражены»
Известный советский и российский регбист, главный тренер «Енисей СТМ» и сборной России Александр Первухин рассказывает, что к решению о строительстве центра они шли четыре года. «О создании этого объекта мы стали говорить еще с 2013 года, в итоге он был включен в перечень региональных
Сибирский город уже не первый год является основным местом подготовки игроков для национальных команд. «Сегодня в каждой сборной, начиная с юниорской, женской и заканчивая первой олимпийской сборной регби-7 — порядка 70−80% игроков из Красноярска, либо же красноярцы являются кандидатами в команды, — подчеркивает Первухин. — Соответственно, было логично создать центр подготовки сборных России именно там, где существует максимальная концентрация кандидатов в сборную страны».
В крае выстроена целая система подготовки спортивных резервов по регби — от игроков до высококвалифицированных тренеров. Фактически, два красноярских
13 октября «Енисей СТМ» провел первый домашний матч в рамках Европейского «Кубка Вызова» против французского «Бордо» (17:57). Второй красноярский клуб «Красный Яр» 14 октября играл дома против еще одной французской команды — «Стад Франсе» (34:29). «Приехало руководство европейской организации, множество французских журналистов, — рассказал Первухин. — Мы свозили их на место реконструкции “Авангарда” и Центральный стадион. Французы были просто ошарашены тем, что в сибирском городе так относятся к развитию регби и организации матчей. Такого нет даже у них во Франции, где регби развивается уже многие годы».
По словам специалиста, после модернизация «Авангарда» и завершения реконструкции стадиона Центральный Красноярск сможет претендовать на большее число домашних еврокубковых матчей. «Система подогрева поля однозначно позволит нам в октябре и даже первых числах ноября претендовать, по крайней мере, на два из трех домашних матча группового этапа Еврокубка», — подчеркнул он.
Строительство идет по плану
Стадион «Авангард» был построен в 1967 году. В последние годы объект все чаще и чаще нуждался в ремонте. Первый этап строительства центра подготовки сборных России по регби предполагает реконструкцию спортивного комплекса, западной трибуны стадиона с подтрибунными помещениями, а также регбийного поля с натуральным газоном и тренировочного поля с искусственным покрытием.
Планируется, что первый этап работ будет завершен в октябре 2018 года, а уже в ноябре того же года все эти объекты будут введены в эксплуатацию. «Буквально вчера я был на заседании рабочего штаба. Строительство идет по плану, рассчитываем, что все будет сделано в срок», — заметил Александр Первухин.
Второй этап реконструкции запланирован в срок до 2020 года, в ходе него будет реконструировано здание 25-метрового бассейна. Что касается третьего этапа модернизации комплекса «Авангард», то пока сроки его не определены.
«Третий этап реконструкции пока в рассмотрении, — рассказал ТАСС директор спорткомплекса Сергей Шабанов. — Думаю, он тоже займет год или два. В составе третьего этапа будут построены четыре спортивных зала различного профиля, они разместятся на территории восточной трибуны, а также
Центр подготовки сборных России по регби будет многофункциональным объектом. На базе центра будут созданы условия и для развития других видов спорта. «Мы продолжим предоставлять возможности для занятий физкультурой и спортом рядовым жителям города, — пояснил Шабанов. — Здесь будут работать тренажерный зал, зал тяжелой атлетики,
Стоимость детского абонемента в бассейн — 70 рублей в час, взрослому одно занятие обойдется в 150 рублей. Занятия в клубной регбийной школе и спортзале бесплатные.
«Регби ждет серьезный прорыв»
В идеале регбийный центр в Красноярске должен стать объектом, предоставляющим замкнутый цикл подготовки. «Будет сделано все для достижения максимальной эффективности, чтобы игроки и кандидаты в сборные находились в замкнутом цикле и получали качественную подготовку, — говорит Александр Первухин. — Когда спортсмены проживают в гостинице, питаются и тренируются практически не выходя с территории комплекса».
Первухин, однако, отмечает, что все это пока — лишь мечта, впрочем, вполне достижимая. «Предварительная договоренность такова, что сначала нам надо качественно провести строительство первого этапа, и только после этого пойдет речь о втором этапе, — говорит он. — Я очень надеюсь, что ничего не изменится, и уже в следующем году мы будем выходить на руководство Минспорта РФ. В свою очередь руководство Красноярского края гарантирует строительство второго этапа на принципах софинансирования».
В период реконструкции домашнего стадиона клубу «Енисей СТМ» приходится искать альтернативные площадки для тренировок. «Сейчас очень тяжелая ситуация: из пяти полей, на которых можно играть матчи чемпионата России, остался только один стадион наших партнеров — “Красного Яра”. Именно там мы совсем недавно принимали в рамках Еврокубков две французские команды. Все остальные стадионы реконструируются», — рассказывает Первухин.
Тренировки клуб проводит на бывшем заводском поле. По словам главного тренера «Енисей СТМ», оно достаточно неплохого качества и позволяет полноценно тренироваться. «В целом, выходим из положения, хотя и следующий год пройдет примерно в такой же ситуации, — подчеркивает Первухин. — Надеемся, что уже скоро получим современнейший стадион с подогревом, поливом, европейского уровня освещением, комфортными условиями для зрителей. Очень рассчитываем, что появление нового центра повысит сам интерес к регби. Когда центр заработает, это даст серьезный прорыв в нашем виде».