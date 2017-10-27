Красноярск станет базой для подготовки сборных России по регби

Регби — один из самых популярных и любимых жителями видов спорта в Красноярске. Этот сибирский город часто называют регбийной столицей России. Здесь базируются два ведущих клуба страны — «Енисей СТМ» и «Красный Яр». В течение ближайших нескольких лет в Красноярске будет создан крупнейший объект — тренировочный центр для сборных команд России.

Стадион «Авангард» был включен в перечень региональных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортсменов сборных России, а также резервов национальных команд. Стадион является домашним для клуба «Енисей СТМ», который по итогам чемпионата России-2017 в восьмой раз в истории стал чемпионом страны.

В ближайшие несколько лет «Авангард» ждет глобальная реконструкция. Модернизация объекта стартовала летом этого года в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» (ФЦП). На данный момент из федерального бюджета на создание регбийного центра в Красноярске выделено 200 млн рублей, из краевого бюджета — 147 млн рублей. Общая стоимость реконструкции стадиона, которая рассчитана на три этапа, оценивается в 960 млн рублей.

«Французы были поражены»

Известный советский и российский регбист, главный тренер «Енисей СТМ» и сборной России Александр Первухин рассказывает, что к решению о строительстве центра они шли четыре года. «О создании этого объекта мы стали говорить еще с 2013 года, в итоге он был включен в перечень региональных спортивно-тренировочных центров в рамках ФЦП, — отметил Первухин в беседе с корреспондентом ТАСС. — Сегодня идут очень серьезные вложения в подготовку к Универсиаде 2019 года, выделяются как средства краевого бюджета, так и федеральные. Поэтому большая благодарность за то, что на фоне подготовки к студенческим играм решение по нашему центру было все-таки принято».

Сибирский город уже не первый год является основным местом подготовки игроков для национальных команд. «Сегодня в каждой сборной, начиная с юниорской, женской и заканчивая первой олимпийской сборной регби-7 — порядка 70−80% игроков из Красноярска, либо же красноярцы являются кандидатами в команды, — подчеркивает Первухин. — Соответственно, было логично создать центр подготовки сборных России именно там, где существует максимальная концентрация кандидатов в сборную страны».

В крае выстроена целая система подготовки спортивных резервов по регби — от игроков до высококвалифицированных тренеров. Фактически, два красноярских топ-клуба — только вершина айсберга. «В этой системе у нас свыше 2,5 тысяч детей, — говорит Первухин. — Работает колледж спортивного профиля в Дивногорске, там в интернате проживают 70 детей, которые учатся и получают профессию тренера. Со всех 23 территорий, где есть филиалы клуба “Енисей”, мы свозим туда талантливых ребят. Плюс к этому работают три специализированных класса в самом Красноярске, а также женские команды. Это большой регбийный срез. К слову, женская команда “Енисей СТМ” в этом году впервые выиграла чемпионат страны».

13 октября «Енисей СТМ» провел первый домашний матч в рамках Европейского «Кубка Вызова» против французского «Бордо» (17:57). Второй красноярский клуб «Красный Яр» 14 октября играл дома против еще одной французской команды — «Стад Франсе» (34:29). «Приехало руководство европейской организации, множество французских журналистов, — рассказал Первухин. — Мы свозили их на место реконструкции “Авангарда” и Центральный стадион. Французы были просто ошарашены тем, что в сибирском городе так относятся к развитию регби и организации матчей. Такого нет даже у них во Франции, где регби развивается уже многие годы».

По словам специалиста, после модернизация «Авангарда» и завершения реконструкции стадиона Центральный Красноярск сможет претендовать на большее число домашних еврокубковых матчей. «Система подогрева поля однозначно позволит нам в октябре и даже первых числах ноября претендовать, по крайней мере, на два из трех домашних матча группового этапа Еврокубка», — подчеркнул он.

Строительство идет по плану

Стадион «Авангард» был построен в 1967 году. В последние годы объект все чаще и чаще нуждался в ремонте. Первый этап строительства центра подготовки сборных России по регби предполагает реконструкцию спортивного комплекса, западной трибуны стадиона с подтрибунными помещениями, а также регбийного поля с натуральным газоном и тренировочного поля с искусственным покрытием.

Планируется, что первый этап работ будет завершен в октябре 2018 года, а уже в ноябре того же года все эти объекты будут введены в эксплуатацию. «Буквально вчера я был на заседании рабочего штаба. Строительство идет по плану, рассчитываем, что все будет сделано в срок», — заметил Александр Первухин.

Второй этап реконструкции запланирован в срок до 2020 года, в ходе него будет реконструировано здание 25-метрового бассейна. Что касается третьего этапа модернизации комплекса «Авангард», то пока сроки его не определены.

«Третий этап реконструкции пока в рассмотрении, — рассказал ТАСС директор спорткомплекса Сергей Шабанов. — Думаю, он тоже займет год или два. В составе третьего этапа будут построены четыре спортивных зала различного профиля, они разместятся на территории восточной трибуны, а также административно-хозяйственный блок с восстановительным центром. И тогда мы полностью завершим строительство комплекса. Объект будет очень красивым и функциональным».

Центр подготовки сборных России по регби будет многофункциональным объектом. На базе центра будут созданы условия и для развития других видов спорта. «Мы продолжим предоставлять возможности для занятий физкультурой и спортом рядовым жителям города, — пояснил Шабанов. — Здесь будут работать тренажерный зал, зал тяжелой атлетики, фитнес-зал, зал бокса. У нас очень много желающих заниматься физической культурой и спортом, посещаемость у спорткомплекса большая. Воспитанники детсадов, учащиеся спортшкол, техникума, рядовые граждане, жители района — пожалуйста, без проблем, все могут приходить и заниматься».

Стоимость детского абонемента в бассейн — 70 рублей в час, взрослому одно занятие обойдется в 150 рублей. Занятия в клубной регбийной школе и спортзале бесплатные.

«Регби ждет серьезный прорыв»

В идеале регбийный центр в Красноярске должен стать объектом, предоставляющим замкнутый цикл подготовки. «Будет сделано все для достижения максимальной эффективности, чтобы игроки и кандидаты в сборные находились в замкнутом цикле и получали качественную подготовку, — говорит Александр Первухин. — Когда спортсмены проживают в гостинице, питаются и тренируются практически не выходя с территории комплекса».

Первухин, однако, отмечает, что все это пока — лишь мечта, впрочем, вполне достижимая. «Предварительная договоренность такова, что сначала нам надо качественно провести строительство первого этапа, и только после этого пойдет речь о втором этапе, — говорит он. — Я очень надеюсь, что ничего не изменится, и уже в следующем году мы будем выходить на руководство Минспорта РФ. В свою очередь руководство Красноярского края гарантирует строительство второго этапа на принципах софинансирования».

В период реконструкции домашнего стадиона клубу «Енисей СТМ» приходится искать альтернативные площадки для тренировок. «Сейчас очень тяжелая ситуация: из пяти полей, на которых можно играть матчи чемпионата России, остался только один стадион наших партнеров — “Красного Яра”. Именно там мы совсем недавно принимали в рамках Еврокубков две французские команды. Все остальные стадионы реконструируются», — рассказывает Первухин.