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Сборная ЮКО по регби выиграла чемпионат Казахстана
В Алматы прошел чемпионат Казахстана по регби среди спортсменов до 12 и 14 лет, информирует Prosports.kz.
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В Алматы прошел чемпионат Казахстана по регби среди спортсменов до 12 и 14 лет, информирует Prosports.kz.
Среди 12-летних регбистов чемпионами Казахстана стала сборная ЮКО. Серебро у команды Талдыкоргана. Тройку лучших замнкули алмаатинцы. В старшей возрастной категории, до 14 лет, победу в чемпионате также праздновала команда ЮКО. Вторыми стала сборная Алматы. На третью ступень пьедестала почета поднялись талдыкорганцы.