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05:36 (мск), источник: Newslab.ru

Регбисты «Енисей-СТМ» проиграли валлийским «Драконам»

По игре красноярцы ни в чём не уступали сопернику, но невынужденные ошибки не позволили во второй раз в истории победить противника.

Красноярские регбисты РК «Енисей-СТМ» уступили уэльскому клубу The Dragons («Драконы»). Матч прошел 21 октября в Москве на стадионе «Слава».

Как рассказали в пресс-службе красноярского клуба, по игре красноярцы ни в чём не уступали сопернику, но невынужденные ошибки не позволили во второй раз в истории победить противника. Встреча получилась равной, местами хозяева тотально владели территориальным преимуществом, но команде Вакиля Валеева не всегда удавалось подобрать ключи к защитным построениям оппонента.

«Драконы» занесли по две попытки в каждом из таймов, все были реализованы. «Енисей-СТМ» набрал все очки во втором тайме, но трёх заносов с реализациями хватило только для оборонительного бонуса. Итоговый счет встречи 21:28 в пользу команды из Уэльса.

Расположение команд группы 1: на первом месте «Ньюкасл Фэлконс» с активом в 9 очков, по 6 очков у «Бордо» и «Драгонс», «Енисей-СТМ» замыкает турнирную таблицу с 1 бонусом.

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