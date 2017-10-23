Регбисты «Енисей-СТМ» проиграли валлийским «Драконам»

Красноярские регбисты РК «Енисей-СТМ» уступили уэльскому клубу The Dragons («Драконы»). Матч прошел 21 октября в Москве на стадионе «Слава».

Как рассказали в пресс-службе красноярского клуба, по игре красноярцы ни в чём не уступали сопернику, но невынужденные ошибки не позволили во второй раз в истории победить противника. Встреча получилась равной, местами хозяева тотально владели территориальным преимуществом, но команде Вакиля Валеева не всегда удавалось подобрать ключи к защитным построениям оппонента.

«Драконы» занесли по две попытки в каждом из таймов, все были реализованы. «Енисей-СТМ» набрал все очки во втором тайме, но трёх заносов с реализациями хватило только для оборонительного бонуса. Итоговый счет встречи 21:28 в пользу команды из Уэльса.