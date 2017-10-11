Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топите дровами: соцсети высмеяли требования Литвы к «Газпрому»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
ОНФ: госкомпании бесконтрольно закупают сверхдорогие автомобили
Свиной, гонконгский или B. Какого гриппа ждать в этом сезоне
Президент Туркмении подарил Путину алабая
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
12.10
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.10
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ2
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс5
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз4
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз6
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс1
Чикаго Блэкхокс3
Все события
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Похулиганили: смелая одежда Медведева и Трюдо
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
15:58 (мск), источник: ТАСС

Усс: Красноярск станет регбийным центром России после модернизации комплекса «Авангард»

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Красноярск сможет по праву именоваться регбийным центром России после модернизации спорткомплекса «Авангард» и создания на базе его специализированного регионального спортивно-тренировочного центра. Такое мнение ТАСС высказал врио главы Красноярского края Александр Усс.

Ранее сообщалось, что тренировочный центр по регби на базе спорткомплекса «Авангард» будет создан в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы».

«Авангард» мы реконструируем, достроим стадион «Торпедо», и регби у нас будет, как и всегда, на высоте, — подчеркнул Усс. — Я думаю, что Красноярск уже сейчас является регбийным центром России с точки зрения спортивных результатов. Если мы имели такие спортивные результаты даже при скромной материальной базе, то после того, как она будет доведена до соответствующего уровня, основания для этого утверждения будут все.

В октябре в восьмой раз обладателем звания чемпиона России стала красноярская команда «Енисей-СТМ», победившая в финале другой красноярский клуб «Красный Яр». «Регби — одна из визитных карточек Красноярска, — отметил Усс. — Только в воскресенье состоялся финал и выиграли, как обычно, красноярцы, у нас шутят, что весь чемпионат России по регби ограничивается нашим городом. Это, не скрою, достаточно обременительно отчасти и для бюджета, но мы считаем необходимым сохранять эти две любимые красноярцами команды, соревнование между правым и левым берегом Красноярска добавляет энтузиазма, красок в нашу спортивную жизнь».

Модернизация спорткомплекса «Авангард» стартовала этим летом и рассчитана на три этапа. На данный момент из федерального бюджета на создание центра выделено 200 млн рублей, 147 млн рублей — средства краевого бюджета.

 Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
Колобков: Минспорт предоставляет МОК всю информацию по допинг-пробам с ОИ-2014
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Россию и Украину разведут при жеребьевке Лиги наций УЕФА
РФПЛ: оставить как есть или сократить
«Это позор для США». Что пишут в мире о последнем дне отбора ЧМ
Полузащитник «Тоттенхэма» попал в сферу интересов «Барселоны»
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь