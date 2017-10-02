«Енисей-СТМ» стал восьмикратным чемпионом России по регби

«Енисей-СТМ» в очередной раз стал чемпионом России по регби. Во втором финальном матче «правобережные» также оказались сильнее своего извечного соперника — «Красного Яра». Игра прошла 1 октября на стадионе «Красный Яр» (ул. Маерчака, 57).

Счет открыли игроки «Енисея-СТМ» — Юрий Кушнарёв точно выполнил штрафной. Через несколько минут в аналогичной ситуации Лаша Малагурадзе восстановил статус-кво. После этого регбистам «Енисея» удалась попытка, но главный судья ее отменил из-за «игры вперед». До конца тайма Кушнарёв забил еще один штрафной, а Малагурадзе — два.

После перерыва команды попеременно владели инициативой, стараясь не допускать ошибок в обороне. Кушнарев пробил еще один штрафной, однако в конце игры «Яр» занес попытку с реализацией и вышел вперед — 16:9. В итоге счет так и не изменился.

Несмотря на поражение, по сумме двух матчей «Енисей-СТМ» оказался сильнее — 29:25. Напомним, в первой игре «правобережные» выиграли со счетом 20:9.

Для «Енисея-СТМ» титул чемпиона России стал уже восьмым в истории. Кроме того, подопечные Вакиля Валеева взяли трофей в пятый раз за семь последних лет. «Красный Яр», в свою очередь, стал девятикратным вице-чемпионом.

Добавим, третье место в чемпионате России 2017 года заняла «ВВА-Подмосковье», переигравшая в «утешительном финале» краснодарскую «Кубань». «Летчики» в 11 раз выиграли бронзовые медали.