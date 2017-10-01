Регбисты «ВВА-Подмосковья» победили «Кубань» и завоевали бронзу чемпионата России

Воскресная игра в Краснодаре завершилась победой подмосковной команды со счетом 34:17.

В первом матче, который состоялся 24 сентября в Монино, регбисты «ВВА-Подмосковья» уступили со счетом 13:29.

Ранее в воскресенье «Енисей-СТМ» по сумме двух матчей нанес поражение «Красному Яру» в красноярском дерби и в восьмой раз завоевал золото чемпионата страны.