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https://sport.mail.ru/news/rugby/31186599/
1 октября 2017, 21:02 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Регбисты «ВВА-Подмосковья» победили «Кубань» и завоевали бронзу чемпионата России

Регбисты «ВВА-Подмосковья» обыграли «Кубань» и по сумме двух матчей завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Воскресная игра в Краснодаре завершилась победой подмосковной команды со счетом 34:17.

В первом матче, который состоялся 24 сентября в Монино, регбисты «ВВА-Подмосковья» уступили со счетом 13:29.

Ранее в воскресенье «Енисей-СТМ» по сумме двух матчей нанес поражение «Красному Яру» в красноярском дерби и в восьмой раз завоевал золото чемпионата страны.
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