Регбисты «Енисея-СТМ» стали чемпионами России
МОСКВА, 1 окт —
Р-Спорт. «Енисей-СТМ» по сумме двух матчей нанес поражение «Красному Яру» в красноярском дерби и в восьмой раз завоевал золото чемпионата России по регби.
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Ответная игра, состоявшаяся в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 16:9 в пользу «Красного Яра», который в первой встрече уступил — 9:20.
Бронзовые медали чемпионата России оспаривают «ВВА-Подмосковье» и краснодарская «Кубань».
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