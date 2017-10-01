Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rugby/31184142/
1 октября 2017, 14:34 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Регбисты «Енисея-СТМ» стали чемпионами России

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. «Енисей-СТМ» по сумме двух матчей нанес поражение «Красному Яру» в красноярском дерби и в восьмой раз завоевал золото чемпионата России по регби.

Регбисты Енисея-СТМ стали чемпионами России - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ответная игра, состоявшаяся в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 16:9 в пользу «Красного Яра», который в первой встрече уступил — 9:20.

Бронзовые медали чемпионата России оспаривают «ВВА-Подмосковье» и краснодарская «Кубань».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Регби

Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Cпортсменки, обнажившиеся для Playboy. Фото