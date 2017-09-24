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24 сентября 2017, 10:40 | Игровые: Регби | АиФ Красноярск

«Енисей-СТМ» выиграл первый финал чемпионата России по регби

Со счетом 20:9 регбисты обыграли соперников из команды «Красный Яр».

«Енисей-СТМ» одержал уверенную победу над «Красным Яром», обыграв соперника со счетом 20:9. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Команды выставили на матч сильнейшие составы. «Красный Яр» с первых минут дал понять, что владение мячом не входит в его обязательные планы, включив тактические удары ногой. Однако и сибтяжмашевцы пытались сыграть остро и нестандартно. В конце матча команды обменялись штрафными. В результате «Енисей-СТМ» выиграл со счетом 20:9.

Несмотря на победу, главный тренер «Енисея-СТМ» Вакиль Валеев отметил, что разница в 11 очков еще ни о чем не говорит. Сейчас главная задача — восстановиться, проанализировать ошибки и во втором матче сыграть еще более дисциплинированно.
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