«Енисей-СТМ» выиграл первый финал чемпионата России по регби
Со счетом 20:9 регбисты обыграли соперников из команды «Красный Яр».
«Енисей-СТМ» одержал уверенную победу над «Красным Яром», обыграв соперника со счетом 20:9. Об этом сообщает
Несмотря на победу, главный тренер «Енисея-СТМ» Вакиль Валеев отметил, что разница в 11 очков еще ни о чем не говорит. Сейчас главная задача — восстановиться, проанализировать ошибки и во втором матче сыграть еще более дисциплинированно.
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