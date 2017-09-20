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20 сентября 2017, 7:14 | Игровые: Регби | Сибирское агентство новостей - Красноярск

Финал чемпионата России по регби перенесли из-за игры ФК «Енисей»

Первый матч между «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром» пройдет на день раньше.

Первый матч финального этапа чемпионата России по регби между «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром» перенесен на 23 сентября. Как пояснили в пресс-службе турнира, решение принято в связи с проведением в Красноярске футбольного матча между «Енисеем» и «Крыльями Советов», который намечен на 24 сентября. Организаторы регбийной Премьер-лиги добавили, что финал перенесен «в интересах красноярских болельщиков».

Напомним, «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» разыграют чемпионский титул между собой седьмой раз кряду. Финальный этап пройдет из двух матчей, которые будут сыграны на стадионе «Красный Яр» (ул. Маерчака, 57). Второй финал, в котором решится судьба трофея, намечен на 1 октября.

Футбольный «Енисей», в свою очередь, поспорит с «Крыльями Советов» за первую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Интерес к матчу подогревается также тем, что самарскую команду возглавляет Андрей Тихонов — бывший тренер красноярцев, который завоевал с ними бронзовые медали прошлого сезона. Кроме того, за КС сейчас выступают несколько бывших игроков «Енисея» — Сергей Самодин, Азер Алиев, Михаил Тихонов и Олег Ланин. Эксперты также отмечают противостояние двух легендарных футболистов, которые возглавляют «Крылья» и «Енисей» — Андрея Тихонова и Дмитрия Аленичева.
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