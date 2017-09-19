Исполком ФРР рекомендовал назначить Кузина на пост главного тренера регбисток РФ

В ходе заседания также были рассмотрены заявки на включение в члены ФРР от федерации регби Вологодской области и федерации регби Мордовии. Было принято решение рекомендовать в эти регионы директора по развитию регби Сергея Молчанова для оценки рабочей деятельности этих структур.



Отчётно-выборная конференция Федерации регби России состоится 30 сентября 2017 года.