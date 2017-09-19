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https://sport.mail.ru/news/rugby/31054305/
19 сентября 2017, 14:21 | Игровые: Регби | Чемпионат.com

Исполком ФРР рекомендовал назначить Кузина на пост главного тренера регбисток РФ

Исполнительный комитет Федерации регби России рекомендовал утвердить на должность главного тренера женской сборной по регби-7 Андрея Кузина, ныне исполняющего обязанности главного тренера национальной команды, сообщает официальный сайт ФРР.

В ходе заседания также были рассмотрены заявки на включение в члены ФРР от федерации регби Вологодской области и федерации регби Мордовии. Было принято решение рекомендовать в эти регионы директора по развитию регби Сергея Молчанова для оценки рабочей деятельности этих структур.

Отчётно-выборная конференция Федерации регби России состоится 30 сентября 2017 года.
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