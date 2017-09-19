Исполком ФРР рекомендовал назначить Кузина на пост главного тренера регбисток РФ
Исполнительный комитет Федерации регби России рекомендовал утвердить на должность главного тренера женской сборной по регби-7 Андрея Кузина, ныне исполняющего обязанности главного тренера национальной команды, сообщает официальный сайт ФРР.
В ходе заседания также были рассмотрены заявки на включение в члены ФРР от федерации регби Вологодской области и федерации регби Мордовии. Было принято решение рекомендовать в эти регионы директора по развитию регби Сергея Молчанова для оценки рабочей деятельности этих структур.
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