Сборная России стала 10-й на ЧЕ U18 по регби-7, победили ирландцы

В финале ирландцы взяли верх над командой Франции со счетом 21:19.

Бронзовым призёром стала команда Англии, обыгравшая в матче за третье место сборную Уэльса со счётом 24:12.

Сборная России в первый день соревнований не сумела пробиться в четвертьфинал, заняв третье место в группе С. В ходе утешительного турнира за 9−16-е места россияне обыграли команды Польши (28:17), Германии (22:17), а также уступили сборной Италии в матче за 9-е место (14:21). Российские регбисты завершили чемпионат Европы на 10-й позиции.