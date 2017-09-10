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https://sport.mail.ru/news/rugby/30960372/
10 сентября 2017, 23:08 | Игровые: Регби | Чемпионат.com

Сборная России стала 10-й на ЧЕ U18 по регби-7, победили ирландцы

Мужская сборная Ирландии выиграла завершившийся в Германии юношеский чемпионат Европы U18 по регби-7.

В финале ирландцы взяли верх над командой Франции со счетом 21:19.

Бронзовым призёром стала команда Англии, обыгравшая в матче за третье место сборную Уэльса со счётом 24:12.

Сборная России в первый день соревнований не сумела пробиться в четвертьфинал, заняв третье место в группе С. В ходе утешительного турнира за 9−16-е места россияне обыграли команды Польши (28:17), Германии (22:17), а также уступили сборной Италии в матче за 9-е место (14:21). Российские регбисты завершили чемпионат Европы на 10-й позиции.
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