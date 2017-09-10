Регбисты подрались на матче в Москве
Игроки и болельщики московских команд «Торпедо» и «Динамо» подрались сегодня на матче первого дивизиона любительского чемпионата Москвы по регби.
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Видимо, что-то случилось...
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— Игра была накалена, и преимуществом владели обе команды, по счету были «качели», — рассказал «СЭ» игрок РК «Торпедо» Вадим Федоров. — Когда положили попытку на последних минутах, динамовский игрок наверняка не специально доработал отличившегося человека, и по два регбиста с каждой стороны не совладали с эмоциями. Ничего экстраординарного не произошло.
— В соцсетях очевидцы сообщают, что действие перекинулось на трибуны.
— На запасном поле стадиона «Торпедо» их просто нет, там натянута сетка. Просто инцидент произошел близ угла, где стояли болельщики. Со стороны могло показаться, что в склоке участвовали зрители, но такого не было. Все заняло около 20 секунд. Буквально через полминуты игра закончилась, мы построилиcm и пожали руки соперникам.
— Считаете, что информация о массовой драке была раздута в социальных сетях?
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Заключительная игра столичного чемпионата проходила на 3-м запасном поле стадиона на Восточной улице и завершилась победой динамовцев (25:30). В дивизионе I выступают 8 команд, которые с мая по сентябрь выступают в регулярном чемпионате, после чего определяют лучшего в
— Мы не хотим, чтобы инцидент усложнил ситуацию, — объясняет Федоров. — Наш клуб любительский, и мы играем не за деньги, а только ради удовольствия, приходим на тренировки и матчи после работы. Хотелось бы продолжать, и наказание игроков и команд — это не выход из ситуации, ведь скоро полуфинал и финал чемпионата. До федерации дойдет протокол, и наверняка запросят разъяснения с нашей и динамовской стороны.
— В протокол информацию о драке занесли?
— Нет, в протоколе указали только желтые и красные карточки, наша и динамовская сторона согласились, что все решения были по делу. Федерация может рассмотреть эпизод, но я не вижу, чего там рассматривать. Просто не совладали с эмоциями, но все участники конфликта получили по желтой карточке.
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