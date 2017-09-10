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10 сентября 2017, 22:51 | Игровые: Регби | Спорт-Экспресс

Регбисты подрались на матче в Москве

Игроки и болельщики московских команд «Торпедо» и «Динамо» подрались сегодня на матче первого дивизиона любительского чемпионата Москвы по регби.

Игроки и болельщики московских команд <span class=error>Торпедо</span> и Динамо подрались сегодня на матче первого дивизиона любительского чемпионата Москвы по регби. Увеличить
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— Игра была накалена, и преимуществом владели обе команды, по счету были «качели», — рассказал «СЭ» игрок РК «Торпедо» Вадим Федоров. — Когда положили попытку на последних минутах, динамовский игрок наверняка не специально доработал отличившегося человека, и по два регбиста с каждой стороны не совладали с эмоциями. Ничего экстраординарного не произошло.

— В соцсетях очевидцы сообщают, что действие перекинулось на трибуны.

— На запасном поле стадиона «Торпедо» их просто нет, там натянута сетка. Просто инцидент произошел близ угла, где стояли болельщики. Со стороны могло показаться, что в склоке участвовали зрители, но такого не было. Все заняло около 20 секунд. Буквально через полминуты игра закончилась, мы построилиcm и пожали руки соперникам.

— Считаете, что информация о массовой драке была раздута в социальных сетях?

— Какие-то «пионеры» бросились все красочно описывать в интернете, чтобы избавиться от скуки. Околофутбольные «паблики» для того и существуют, им нужно поддерживать высокий рейтинг.

Заключительная игра столичного чемпионата проходила на 3-м запасном поле стадиона на Восточной улице и завершилась победой динамовцев (25:30). В дивизионе I выступают 8 команд, которые с мая по сентябрь выступают в регулярном чемпионате, после чего определяют лучшего в плей-офф.

— Мы не хотим, чтобы инцидент усложнил ситуацию, — объясняет Федоров. — Наш клуб любительский, и мы играем не за деньги, а только ради удовольствия, приходим на тренировки и матчи после работы. Хотелось бы продолжать, и наказание игроков и команд — это не выход из ситуации, ведь скоро полуфинал и финал чемпионата. До федерации дойдет протокол, и наверняка запросят разъяснения с нашей и динамовской стороны.

— В протокол информацию о драке занесли?

— Нет, в протоколе указали только желтые и красные карточки, наша и динамовская сторона согласились, что все решения были по делу. Федерация может рассмотреть эпизод, но я не вижу, чего там рассматривать. Просто не совладали с эмоциями, но все участники конфликта получили по желтой карточке.
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