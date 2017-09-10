Сборная России по ребги-7 вышла в финал турнира за 9−16-е места на юношеском ЧЕ

ТАСС, 16 июля. Мужская сборная России по регби-7 гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка мира 2018 года, который пройдет в США. Об этом стало известно после того, как испанцы проиграли португальцам в четвертьфинале финального этапа европейской серии Гран-при, который проходит в английском Эксетере.