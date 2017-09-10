Сборная России по ребги-7 вышла в финал турнира за 9−16-е места на юношеском ЧЕ
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Мужская сборная России по ребги-7 пробилась в финал турнира за 9−16-е места на юношеском первенстве Европы (игроки не старше 18 лет), которое проходит в Германии.
В воскресенье россияне победили в полуфинале утешительных соревнований команду Германии со счетом 22:17.
Сборная России поборется за девятое место с командой Италии. Встреча пройдет в воскресенье позднее.
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