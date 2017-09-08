Регбист попал на «десяточку» за удар судьи

В центре скандала оказались совсем юные игрок и главный арбитр встречи. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, почему получить самое суровое наказание за удар судьи в регби — справедливо.

Регби — один из тех оставшихся в мире видов спорта, где вопрос многолетних традиций и кодекса чести еще сильнее денег. Ежегодно выпуская брошюру с принципами и правилами игры, Мировой совет регби огромное внимание уделят основным постулатам. «Посредством дисциплины, контроля и взаимоуважения, были выкованы товарищество и чувство справедливости, определяющие регби как игру», — гласит «кодекс» регбиста. К сожалению, иногда эти правила не срабатывают среди игроков на поле. Провинившиеся получают красные карточки, дисквалификации и запреты на участие в официальных соревнованиях.

Арбитр — особая персона на регбийном поле. В отличие от футбола, с рефери не спорят, полностью уважая его мнение. К слову, в помощь судье существуют видео-повторы. Они-то и позволяют порой снизить градус недовольства и непонимания действий арбитра. Доверять арбитру и уважать его — традиция многих-многих поколений игроков в овальный мяч. Во многом она сохранилась, благодаря суровому наказанию тех, кто по своей глупости осмеливался дерзко ее нарушить.

Одним из таких ренегатов регби стал австралиец Марк Меафуа. Во время последнего матча его команды игрок схлопотал прямую красную карточку. Серьезная санкция по меркам регби. Нервы 18-летнего австралийца не выдержали и ярость вскружила ему голову. Меафуа подскочил к арбитру и ударил его в лицо! Марк выступает на позиции фланкера. Позиция, которая сочетает в себе силу, скорость и выносливость. Не мудрено, что комплекция игрока соответствующая. В итоге 19-летний судья Никлас Гааль, с видом щуплого интеллигента, опал как озимое после мощного крюка в область челюсти. Занавес!

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ClTPpnQlaxs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Самое интересное началось после завершения матча, который команда Меафуа проиграла. Домой к «преступнику» выехал наряд полиции и арестовал регбиста на месте. Марк был доставлен в суд, где уже собрались представители Федерации регби Ньюкасла и Хантера. Вердикт таков: десять лет без регби! В следующий раз Меафуа сможет выйти на поле лишь, когда ему будет 28 лет! Поразительно, но никто из присутствовавших в зале суда не просил снисхождения для юного нарушителя правопорядка. Мало того, Меафуа должен был быть номинирован на медаль Джека Скотта. Этот приз — своеобразный аналог награды за «фейрплей». Теперь Марк Меафуа оказался не то что без медали, но и без регби вовсе. В одну секунду игрок перечеркнул всю свою карьеру, нарушив основной принцип любимой игры.

Один из руководителей Федерации регби Ньюкасла и Хантера Энди Фэйрфул прокомментировал инцидент так: «За 30 лет своего пребывания в регби я никогда не видел такого. Мы храним традиции игры и будем строго наказывать тех, кто ими пренебрегает».

Привыкшие к непродолжительным дисквалификациям болельщики футбола, наверняка, будут ошарашены «десяточкой» за удар судьи. Ведь очень часто помимо непродолжительного отстранения от игры следует «удар рублем». Деньги есть, почему бы не заплатить. Но в регби это не работает. Если уж поднял руку на незыблемое — получай по полной программе. И, памятуя о постулатах игры, считаю это правильным.