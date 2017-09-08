Регбист попал на «десяточку» за удар судьи
Австралия «взорвала» регбийную общественность отвратительным инцидентом хамства на поле.
В центре скандала оказались совсем юные игрок и главный арбитр встречи. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, почему получить самое суровое наказание за удар судьи в регби — справедливо.
Регби — один из тех оставшихся в мире видов спорта, где вопрос многолетних традиций и кодекса чести еще сильнее денег. Ежегодно выпуская брошюру с принципами и правилами игры, Мировой совет регби огромное внимание уделят основным постулатам. «Посредством дисциплины, контроля и взаимоуважения, были выкованы товарищество и чувство справедливости, определяющие регби как игру», — гласит «кодекс» регбиста. К сожалению, иногда эти правила не срабатывают среди игроков на поле. Провинившиеся получают красные карточки, дисквалификации и запреты на участие в официальных соревнованиях.
Арбитр — особая персона на регбийном поле. В отличие от футбола, с рефери не спорят, полностью уважая его мнение. К слову, в помощь судье существуют
Одним из таких ренегатов регби стал австралиец Марк Меафуа. Во время последнего матча его команды игрок схлопотал прямую красную карточку. Серьезная санкция по меркам регби. Нервы 18-летнего австралийца не выдержали и ярость вскружила ему голову. Меафуа подскочил к арбитру и ударил его в лицо! Марк выступает на позиции фланкера. Позиция, которая сочетает в себе силу, скорость и выносливость. Не мудрено, что комплекция игрока соответствующая. В итоге 19-летний судья Никлас Гааль, с видом щуплого интеллигента, опал как озимое после мощного крюка в область челюсти. Занавес!
Самое интересное началось после завершения матча, который команда Меафуа проиграла. Домой к «преступнику» выехал наряд полиции и арестовал регбиста на месте. Марк был доставлен в суд, где уже собрались представители Федерации регби Ньюкасла и Хантера. Вердикт таков: десять лет без регби! В следующий раз Меафуа сможет выйти на поле лишь, когда ему будет 28 лет! Поразительно, но никто из присутствовавших в зале суда не просил снисхождения для юного нарушителя правопорядка. Мало того, Меафуа должен был быть номинирован на медаль Джека Скотта. Этот приз — своеобразный аналог награды за «фейрплей». Теперь Марк Меафуа оказался не то что без медали, но и без регби вовсе. В одну секунду игрок перечеркнул всю свою карьеру, нарушив основной принцип любимой игры.
Один из руководителей Федерации регби Ньюкасла и Хантера Энди Фэйрфул прокомментировал инцидент так: «За 30 лет своего пребывания в регби я никогда не видел такого. Мы храним традиции игры и будем строго наказывать тех, кто ими пренебрегает».
Привыкшие к непродолжительным дисквалификациям болельщики футбола, наверняка, будут ошарашены «десяточкой» за удар судьи. Ведь очень часто помимо непродолжительного отстранения от игры следует «удар рублем». Деньги есть, почему бы не заплатить. Но в регби это не работает. Если уж поднял руку на незыблемое — получай по полной программе. И, памятуя о постулатах игры, считаю это правильным.
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