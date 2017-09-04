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https://sport.mail.ru/news/rugby/30885902/
4 сентября 2017, 8:06 | Игровые: Регби | ТАСС

Аргентинский регбист умер после проведенного силового приема

ТАСС, 4 сентября. Аргентинский регбист клуба «Беразетеги» Гонсало Кастро скончался от сердечного приступа, который произошел после того, как против него провели силовой прием. Об этом сообщает портал Clarin.com.

Инцидент произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Аргентины между «Беразетеги» и «Флорестой».

Соперник провел силовой прием, в результате которого 20-летний Кастро получил сильный удар в грудь. Регбисту стало плохо и он был заменен, врач стал оказывать ему первую помощь у кромки поля. Но через несколько минут у Кастро начались судороги, и его решили отправить в больницу.

Но скорая долго не ехала, и поэтому спортсмена отправили в госпиталь на обычном автомобиле. По дороге он скончался.
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