Аргентинский регбист умер после проведенного силового приема
ТАСС, 4 сентября. Аргентинский регбист клуба «Беразетеги» Гонсало Кастро скончался от сердечного приступа, который произошел после того, как против него провели силовой прием. Об этом сообщает портал Clarin.com.
Инцидент произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Аргентины между «Беразетеги» и «Флорестой».
Соперник провел силовой прием, в результате которого 20-летний Кастро получил сильный удар в грудь. Регбисту стало плохо и он был заменен, врач стал оказывать ему первую помощь у кромки поля. Но через несколько минут у Кастро начались судороги, и его решили отправить в больницу.
Но скорая долго не ехала, и поэтому спортсмена отправили в госпиталь на обычном автомобиле. По дороге он скончался.
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