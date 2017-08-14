Регбисты «Енисей-СТМ» удержали кубок России-2017

Прохладная погода была явно на руку регбистам, рассказали в пресс-службе «Енисей-СТМ», ведь на поле было очень жарко, а мокрый после дождя газон лишь добавлял зрелищности. Никто не ждал легкого матча, обе команды показали максимальный настрой на победу. Регбисты из Монино организовали защиту, которая не позволила красноярцам положить больше двух попыток, хотя скоростные атаки проходили одна за другой.

Все попытки «Енисей-СТМ» занес центральный трехчетвертной Давид Качарава: угадывая расположение мяча, он не медлил ни секунды и принимал молниеносное решение реализовать момент. Удачными были и стандарты бьющего «Енисей-СТМ» Юрия Кушнарева: две конверсии и четыре штрафных. «ВВА-Подмосковье» организовали одну попытку с реализацией и также четыре штрафных. Финальный счет матча — 26:19 в пользу «Енисей-СТМ».

«Енисей-СТМ» отстоял титул обладателя кубка России-2017. Таким образом, «тяжелая машина» завоевала четвертый из возможных пяти трофеев в нынешнем сезоне.

Впереди матчи чемпионата России, ближайший из которых «Енисей-СТМ» проведет в Абакане 17 августа ради популяризации регби. А в Красноярске команда сыграет уже 24 августа против «Красного Яра».