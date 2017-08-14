Регбисты «Енисей-СТМ» удержали кубок России-2017
13 августа в Красноярске в решающей встрече Кубка России-2017 «Енисей-СТМ» в нелегкой борьбе одолел команду «ВВА-Подмосковье».
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Все попытки «Енисей-СТМ» занес центральный трехчетвертной Давид Качарава: угадывая расположение мяча, он не медлил ни секунды и принимал молниеносное решение реализовать момент. Удачными были и стандарты бьющего «Енисей-СТМ» Юрия Кушнарева: две конверсии и четыре штрафных. «ВВА-Подмосковье» организовали одну попытку с реализацией и также четыре штрафных. Финальный счет матча — 26:19 в пользу «Енисей-СТМ».
«Енисей-СТМ» отстоял титул обладателя кубка России-2017. Таким образом, «тяжелая машина» завоевала четвертый из возможных пяти трофеев в нынешнем сезоне.
Впереди матчи чемпионата России, ближайший из которых «Енисей-СТМ» проведет в Абакане 17 августа ради популяризации регби. А в Красноярске команда сыграет уже 24 августа против «Красного Яра».
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