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13 августа 2017, 17:15 | Игровые: Регби | Р-Спорт

«Енисей-СТМ» победил «ВВА-Подмосковье» в финальном матче Кубка России по регби

Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над «ВВА-Подмосковье» в финальном матче Кубка России по регби.

Красноярский Енисей-<span class=error>СТМ</span> одержал победу над <span class=error>ВВА</span>-Подмосковье в финальном матче Кубка России по регби. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 26:19 в пользу «Енисея-СТМ».

Красноярский клуб в шестой раз в истории стал обладателем Кубка России по регби.
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