«Енисей-СТМ» победил «ВВА-Подмосковье» в финальном матче Кубка России по регби
Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над «ВВА-Подмосковье» в финальном матче Кубка России по регби.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 26:19 в пользу «Енисея-СТМ».
Красноярский клуб в шестой раз в истории стал обладателем Кубка России по регби.
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