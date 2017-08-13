«Енисей-СТМ» победил «ВВА-Подмосковье» в финальном матче Кубка России по регби

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 26:19 в пользу «Енисея-СТМ».

Красноярский клуб в шестой раз в истории стал обладателем Кубка России по регби.