Тренер клуба ЮАР после выигрыша трофея станцевал брейкданс
Тренер южноафриканского «Крусэйдерс» Скотт Робертсон устроил представление после победы в турнире Super Rugby.
В решающем матче его команда одолела «Лайонс» (25:14), специалист после награждения станцевал брейкданс под аплодисменты подопечных.
Это уже не первый брейкданс от Робертсона — подобные танцы он устраивал, например, после победы молодежной сборной Новой Зеландии на чемпионате мира в 2015 году.
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