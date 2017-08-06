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https://sport.mail.ru/news/rugby/30602010/
6 августа 2017, 17:57 | Игровые: Регби | Спорт-Экспресс

Тренер клуба ЮАР после выигрыша трофея станцевал брейкданс

Тренер южноафриканского «Крусэйдерс» Скотт Робертсон устроил представление после победы в турнире Super Rugby.

В решающем матче его команда одолела «Лайонс» (25:14), специалист после награждения станцевал брейкданс под аплодисменты подопечных.

Это уже не первый брейкданс от Робертсона — подобные танцы он устраивал, например, после победы молодежной сборной Новой Зеландии на чемпионате мира в 2015 году.
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