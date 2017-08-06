Тренер клуба ЮАР после выигрыша трофея станцевал брейкданс

В решающем матче его команда одолела «Лайонс» (25:14), специалист после награждения станцевал брейкданс под аплодисменты подопечных.

Это уже не первый брейкданс от Робертсона — подобные танцы он устраивал, например, после победы молодежной сборной Новой Зеландии на чемпионате мира в 2015 году.

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