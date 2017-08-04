Регбисты «Красного Яра» разгромили московскую «Славу»

Кроме ярко-жёлтой формы команда гостей так ничем и не запомнилась. «Красный Яр» доминировал на своём поле и уже к концу первого тайма счёт был 31:0 в пользу сибиряков. Вторая половина для московской «Славы» и вовсе оказалась бесславной. Поймавшие кураж красноярцы занесли в зачётное поле соперников 12 попыток, 8 из них реализовали. Гости же не смогли точно исполнить даже штрафной удар. Игра закончилась со счётом 76:0.



«К большому сожалению, ничего не получилось. Старт могли зацепить, возможно, игра бы пошла, но когда мы провалили первый тайм, у ребят руки опустились», — пояснил главный тренер РК «Слава» Андрей Черевичный.



Матч собрал далеко не полные трибуны. Отсутствие интриги на поле предчувствовали болельщики и спортивные эксперты. «Оставили ряд сильных игроков дома. Впереди у них игры с основными соперниками. А бодаться с “Енисеем” или “Красным Яром”, калечить своих игроков, добивать — просто несерьёзно», — пояснил спортивный эксперт Евгений Кутаков.



Арена опустела ненадолго. 4 августа вечером другая красноярская команда — «Енисей-СТМ» — примет на этом поле краснодарскую «Кубань». Они разыграют относительно молодой трофей — Суперкубок России.





Роман РЫКОВ





