«Енисей-СТМ» поборется за Суперкубок России по регби

Суперкубок ведет свою историю с 2014 года. Два раза его обладателем становился «Енисей-СТМ» (2014 и 2015 гг.), один раз им владел «Красный Яр» (2016 г.). Регламент Суперкубка определяет соперников как чемпиона страны и обладателя кубка России, но, так как оба звания в 2016 году взял «Енисей-СТМ», Суперкубок-2017 будет разыгран с финалистом Кубка России — «Кубанью».

Также этот матч пойдет в зачет чемпионата России. Всего команды встречались 10 раз; так как «Кубань» в основном занималась своим развитием в регби-7, все матчи остались за «Енисеем». В 2016 году «Кубань» стала основным возмутителем спокойствия в чемпионате России по классическому регби — она остановилась в шаге от тройки лидеров.

В сезоне 2017 г. «Кубань» после поражения в первом круге от «тяжёлой машины» одержала четыре победы подряд: дважды выиграла у «ВВА-Подмосковье» (28:14 и 27:7) и дважды у «Металлурга» из Новокузнецка (38:12 и 35:14).

«Енисей-СТМ» в чемпионате России 2017 года идёт без потерь, последовательно переиграв «Кубань» (34:19), «Славу-ЦСП» (45:10), «Красный Яр» (29:11), «ВВА-Подмосковье» (31:24) и вторично «Славу-ЦСП» (73:3).

Матч «Енисей-СТМ» — «Кубань» пройдет 4 августа в 19:00 на стадионе «Красный Яр» (ул. Маерчака, 57).