«Красный Яр» разгромил «Славу-ЦСП» в чемпионате России по регби

Регбисты «Красного Яра» уверенно переиграли «Славу-ЦСП» в рамках чемпионата России. Матч прошел 25 июля на стадионе «Слава» в Москве.

Начало встречи осталось за столичной командой, которая больше владела мячом и создавала моменты. Однако счет открыли красноярцы — на 22-й минуте новичок «яровцев» Георги Пруидзе занес попытку, которую реализовал Антон Рябов. До перерыва «КЯ» организовал еще два заноса в исполнении Виктора Гресева и Василия Дорофеева, которые также реализовал Рябов. В итоге на перерыв команды ушли при счете 21:0 в пользу «Яра».

Во втором тайме красноярцы продолжили владеть преимуществом, благодаря чему занесли еще четыре попытки усилиями Сионе Фукофуки, Георги Пруизде, Рушана Ягудина и Виктора Архипа. При этом Антон Рябов забил две реализации из трех, а попытку Архипа не реализовал Лаша Малагурадзе. Москвичи ответили лишь заносом Никиты Вавилина без реализации. Матч завершился со счетом 45:5 в пользу «Красного Яра».

Благодаря победе «яровцы» закрепились на третьем месте в чемпионате России, имея в своем активе 15 очков. Отставание от лидеров — «Енисея-СТМ» и краснодарской «Кубани» — составляет пять и три очка соответственно.

Следующий матч «Красного Яра» пройдет 29 июля в подмосковном поселке Монино. Соперником станет местный клуб «ВВА-Подмосковье».