«Енисей-СТМ» выбил «Красный Яр» из Кубка России по регби
В финале «правобережные» сыграют с «ВВА-Подмосковьем».
Регбисты «Енисея-СТМ» вышли в финал Кубка России, переиграв своих извечных соперников из «Красного Яра». Матч состоялся 18 июля на поле «яровцев».
Вся игра прошла в равной и напряженной борьбе. В первом тайме команды обменялись забитыми штрафными — на точный удар игрока «КЯ» Антона Рябова «СТМ» ответил попаданием Юрия Кушнарева. Судьбу матча решила единственная попытка, которую во втором тайме занес регбист «Енисея-СТМ» Станислав Сельский и реализовал Кушнарев. В итоге «правобережные» победили со счетом 10:3.
Красноярское дерби стало уже третьим в нынешнем сезоне. Ранее команды встречались в финале европейского турнира Continental Shield и в рамках чемпионата России. Оба матча выиграл «Енисей-СТМ» — 36:8 и 29:11 соответственно. Таким образом, победа в красноярском полуфинале Кубка России стала для «сибтяжмашевцев» третьей подряд в этом году.
В финале «СТМ» сыграет с другим принципиальным соперником — «ВВА-Подмосковьем» из поселка Монино. Решающий матч пройдет 13 августа. Точное место проведения игры станет известно позже.
Следующие матчи в рамках чемпионата России красноярские команды проведут на своем поле с московской «Славой-ЦСП». «Енисей-СТМ» встретится с москвичами 30 июля, а «Красный Яр» — 3 августа.
Напомним, обе команды сейчас играют домашние матчи на стадионе «Красный Яр» (ул. Маерчака, 57). Это связано с тем, что правобережный стадион «Авангард» закрыт на реконструкцию до конца следующего года. На обновленную арену «Енисей-СТМ» переедет в 2019 году.
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