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18 июля 2017, 11:35 | Игровые: Регби | АиФ Красноярск

«Красный Яр» поспорит с «Енисей-СТМ» за место в финале Кубка России

Матч состоится 18 июля в 19.00 на родном стадионе «Красного Яра», на Маерчака, 57.

Сильнейшие регбийные команды России, «Красный Яр» и «Енисей-СТМ», поспорят за место в финале Кубка России. Матч состоится 18 июля на родном стадионе «Красного Яра», в Красноярске на ул. Маерчака, 57. Начало в 19.00.

«Соперники подходят к матчу почти в оптимальных составах, болельщиков ждет увлекательное событие. У “Красного Яра” травмированы Сергей Баженов, Богдан Федотко и Григорий Цнобиладзе. Не сыграет из-за участия в составе сборной России по регби-7 в Гран-при Европы Игорь Галиновский. Он только в день матча прилетит в Красноярск. Остальные рвутся в бой, пора доказывать болельщикам, что “Енисей-СТМ” вполне можно обыгрывать. У “Енисея-СТМ” давно травмирован Юрий Баранов, а Денис Симпликевич и Рамиль Гайсин, как и Галиновский, в воскресенье играли матчи за сборную по регби-7. Впрочем, вполне возможно они все же сыграют в полуфинале Кубка России», — сообщили в Красспорте.
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МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мужская сборная России по регби-7 на чемпионате Европы выглядела коллективом, который может побеждать на многих турнирах. Такое мнение ТАСС высказал тренер национальной команды Александр Янюшкин.
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