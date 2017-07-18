«Красный Яр» поспорит с «Енисей-СТМ» за место в финале Кубка России

Сильнейшие регбийные команды России, «Красный Яр» и «Енисей-СТМ», поспорят за место в финале Кубка России. Матч состоится 18 июля на родном стадионе «Красного Яра», в Красноярске на ул. Маерчака, 57. Начало в 19.00.

«Соперники подходят к матчу почти в оптимальных составах, болельщиков ждет увлекательное событие. У “Красного Яра” травмированы Сергей Баженов, Богдан Федотко и Григорий Цнобиладзе. Не сыграет из-за участия в составе сборной России по регби-7 в Гран-при Европы Игорь Галиновский. Он только в день матча прилетит в Красноярск. Остальные рвутся в бой, пора доказывать болельщикам, что “Енисей-СТМ” вполне можно обыгрывать. У “Енисея-СТМ” давно травмирован Юрий Баранов, а Денис Симпликевич и Рамиль Гайсин, как и Галиновский, в воскресенье играли матчи за сборную по регби-7. Впрочем, вполне возможно они все же сыграют в полуфинале Кубка России», — сообщили в Красспорте.