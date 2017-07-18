«Красный Яр» поспорит с «Енисей-СТМ» за место в финале Кубка России
Матч состоится 18 июля в 19.00 на родном стадионе «Красного Яра», на Маерчака, 57.
Сильнейшие регбийные команды России, «Красный Яр» и «Енисей-СТМ», поспорят за место в финале Кубка России. Матч состоится 18 июля на родном стадионе «Красного Яра», в Красноярске на ул. Маерчака, 57. Начало в 19.00.
«Соперники подходят к матчу почти в оптимальных составах, болельщиков ждет увлекательное событие. У “Красного Яра” травмированы Сергей Баженов, Богдан Федотко и Григорий Цнобиладзе. Не сыграет
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