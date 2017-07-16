Сборная России по регби-7 в четвертый раз стала чемпионом Европы
ТАСС, 16 июля. Мужская сборная России стала чемпионом Европы по регби-7 и в четвертый раз завоевала титул. Последний этап европейской серии
Гран-при проходил в английском Эксетере.
В финале заключительного этапа серии
Таким образом, ирландцы за финальный этап получили 16 очков, а сборная России — 20. Перед стартом этапа ирландцы в итоговой таблице на два очка опережали россиян. Сборная России одержала победу на этапе
Также сборная России гарантировала себе участие в Кубке мира 2018 года в США.
Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года — в формате серии
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