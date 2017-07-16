Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rugby/30403207/
16 июля 2017, 21:33 | Игровые: Регби | ТАСС

Сборная России по регби-7 в четвертый раз стала чемпионом Европы

ТАСС, 16 июля. Мужская сборная России стала чемпионом Европы по регби-7 и в четвертый раз завоевала титул. Последний этап европейской серии Гран-при проходил в английском Эксетере.

В финале заключительного этапа серии Гран-при россияне победили команду Уэльса со счетом 17:10. Третье место на этапе заняла сборная Ирландии, выигравшая у португальцев со счетом 33:12.

Таким образом, ирландцы за финальный этап получили 16 очков, а сборная России — 20. Перед стартом этапа ирландцы в итоговой таблице на два очка опережали россиян. Сборная России одержала победу на этапе Гран-при в польском Лодзе, заняла второе место на этапе во Франции (Клермон-Ферран) и стала третьей на этапе в Москве. В итоговой таблице европейской серии Гран-при сборная России набрала 74 очка, команда Ирландии стала второй (72), сборная Испании — третьей (58).

Также сборная России гарантировала себе участие в Кубке мира 2018 года в США.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года — в формате серии Гран-при. Сборная России в четвертый раз стала чемпионом Европы. Также россияне праздновали успех в 2007, 2009 и 2016 годах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Регби

Еще 7 новостей  Все новости

"Краснодар" победил "Рубин" в матче первого тура чемпионата России

Бенефис Штыля: сборная России завоевала 10 медалей на ЧЕ по гребле на байдарке и каноэ

Сборная России по регби-7 в четвертый раз стала чемпионом Европы

"Краснодар" победил "Рубин" в матче первого тура чемпионата России

Бенефис Штыля: сборная России завоевала 10 медалей на ЧЕ по гребле на байдарке и каноэ