Сборная России по регби-7 в четвертый раз стала чемпионом Европы

В финале заключительного этапа серии Гран-при россияне победили команду Уэльса со счетом 17:10. Третье место на этапе заняла сборная Ирландии, выигравшая у португальцев со счетом 33:12.

Таким образом, ирландцы за финальный этап получили 16 очков, а сборная России — 20. Перед стартом этапа ирландцы в итоговой таблице на два очка опережали россиян. Сборная России одержала победу на этапе Гран-при в польском Лодзе, заняла второе место на этапе во Франции (Клермон-Ферран) и стала третьей на этапе в Москве. В итоговой таблице европейской серии Гран-при сборная России набрала 74 очка, команда Ирландии стала второй (72), сборная Испании — третьей (58).

Также сборная России гарантировала себе участие в Кубке мира 2018 года в США.