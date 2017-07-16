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https://sport.mail.ru/news/rugby/30402454/
16 июля 2017, 18:58 | Игровые: Регби | ТАСС

Сборная России вышла в финал этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Англии

ТАСС, 16 июля. Мужская сборная России победила команду Португалии в полуфинале заключительного этапа Европейской серии Гран-при по регби-7, который проходит в английском Эксетере.

Матч завершился со счетом 17:12 в пользу россиян. В финале сборная России сыграет с командой Уэльса, которая в другом полуфинале обыграла ирландцев (15:12). Финал пройдет позднее в воскресенье.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года — в формате серии Гран-при. Сборная России трижды становилась чемпионом Европы (2007,2009 и 2016).
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