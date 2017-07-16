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16 июля 2017, 15:12 | Игровые: Регби | ТАСС

Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в Кубке мира 2018 года

ТАСС, 16 июля. Мужская сборная России по регби-7 гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка мира 2018 года, который пройдет в США. Об этом стало известно после того, как испанцы проиграли португальцам в четвертьфинале финального этапа европейской серии Гран-при, который проходит в английском Эксетере.

Россияне гарантировали одно их первых двух мест по итогам европейской серии <nobr>Гран-при</nobr> которые позволяют напрямую квалифицироваться на Кубок мира. Увеличить
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Сборная Испании проиграла португальцам со счетом 14:21 и потеряла шансы квалифицироваться на Кубок мира, в то время как другие претенденты на участие в турнире — россияне и ирландцы — пробились в ½ финала.

Таким образом, сборные Ирландии и России гарантировали себе два первых места по итогам европейской серии Гран-при, которые позволяют напрямую квалифицироваться на Кубок мира.

Кубок мира по регби-7 — самый престижный турнир в этом виде спорта. Он проводится раз в четыре года, впервые трофей был разыгран в 1993 году. Россияне участвовали в турнире трижды, но ни разу не поднялись выше девятого места.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года — в формате серии Гран-при. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2007, 2009 и 2016 годах.
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