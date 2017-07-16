Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в Кубке мира 2018 года

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Сборная Испании проиграла португальцам со счетом 14:21 и потеряла шансы квалифицироваться на Кубок мира, в то время как другие претенденты на участие в турнире — россияне и ирландцы — пробились в ½ финала.

Таким образом, сборные Ирландии и России гарантировали себе два первых места по итогам европейской серии Гран-при, которые позволяют напрямую квалифицироваться на Кубок мира.

Кубок мира по регби-7 — самый престижный турнир в этом виде спорта. Он проводится раз в четыре года, впервые трофей был разыгран в 1993 году. Россияне участвовали в турнире трижды, но ни разу не поднялись выше девятого места.