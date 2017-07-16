Сборная России вышла в полуфинал этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне со счетом 19:12 обыграли грузин в четвертьфинале соревнований. В полуфинале сборная России сыграет с победителем другого матча ¼ финала, в котором встретятся сборные Испании и Португалии. Полуфинал будет сыгран позднее в воскресенье.