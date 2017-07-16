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16 июля 2017, 14:27 | Игровые: Регби | ТАСС

Сборная России вышла в полуфинал этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Англии

ТАСС, 16 июля. Сборная России по регби-7 обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал финального этапа европейской серии Гран-при, который проходит в английском Эксетере.

<em>ТАСС 16 июля. </em>Сборная России по регби-7 обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал финального этапа европейской серии <nobr>Гран-при</nobr> который проходит в английском <span class=error>Эксетере</span>. Увеличить
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Россияне со счетом 19:12 обыграли грузин в четвертьфинале соревнований. В полуфинале сборная России сыграет с победителем другого матча ¼ финала, в котором встретятся сборные Испании и Португалии. Полуфинал будет сыгран позднее в воскресенье.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года — в формате серии Гран-при. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2007, 2009 и 2016 годах.
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Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в Кубке мира 2018 года

Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в Кубке мира 2018 года

ТАСС, 16 июля. Мужская сборная России по регби-7 гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка мира 2018 года, который пройдет в США. Об этом стало известно после того, как испанцы проиграли португальцам в четвертьфинале финального этапа европейской серии Гран-при, который проходит в английском Эксетере.
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