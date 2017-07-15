Сборная РФ по регби-7 победила команду Польши на этапе чемпионата Европы в Англии
Сборная России по регби-7 одержала победу над командой Польши на четвертом этапе чемпионата Европы — Европейской серии
Гран-при в Эксетере (Англия).
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Встреча группы B, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 34:0 в пользу россиян.
В следующем матче сборная России в субботу сыграет с командой Грузии.
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