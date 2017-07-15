Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rugby/30396367/
15 июля 2017, 16:45 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Сборная РФ по регби-7 победила команду Польши на этапе чемпионата Европы в Англии

Сборная России по регби-7 одержала победу над командой Польши на четвертом этапе чемпионата Европы — Европейской серии Гран-при в Эксетере (Англия).

Сборная России по регби-7 одержала победу над командой Польши на четвертом этапе чемпионата Европы — Европейской серии <nobr>Гран-при </nobr>в <span class=error>Эксетере</span> (Англия). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы B, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 34:0 в пользу россиян.

В следующем матче сборная России в субботу сыграет с командой Грузии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Регби

Сборная России по регби-7 начинает борьбу за победу в чемпионате Европы

Сборная России по регби-7 начинает борьбу за победу в чемпионате Европы

ТАСС, 15 июля. Финальный этап европейской серии Гран- при по регби-7 среди мужских команд стартует в субботу в британском Эксетере. Сборная России в случае победы гарантирует себе путевку на Кубок мира 2018 года в США.
Еще 7 новостей  Все новости
14 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Песков рассказал, что Путин подарил Овечкину на свадьбу