Сборная России по регби-7 начинает борьбу за победу в чемпионате Европы

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После трех турниров российская сборная занимает второе место в серии, на два очка отставая от соперников из Ирландии. Сборная России стала победителем второго этапа, прошедшего в польской Лодзи, ирландцы выиграли турниры в Москве и французском Клермон-Ферране. На победу в серии претендует также испанская команда, которая дважды становилась второй.

Помимо успеха в серии, которая является чемпионатом Европы по олимпийскому виду регби, в Эксетере будут разыграны две путевки на Кубок мира, который пройдет через год в США. На них также претендуют команды Ирландии, России и Испании — для того, чтобы решить задачу-минимум, российским регбистам необходимо выступить не хуже испанцев.

Тренерский штаб сборной России под руководством Андрея Сорокина сделал в Эксетере ставку на следующих игроков: Юрий Гостюжев, Роман Рощин, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко, Эдуард Филатов (все — «Кубань»), Илья Бабаев, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Владислав Созонов (все — «ВВА-Подмосковье»), Рамиль Гайсин и Денис Симпликевич (оба — «Енисей-СТМ»), Игорь Галиновский («Красный Яр»).

Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Уэльса, Грузии и Польши, матчи пройдут в субботу. В воскресенье состоится плей-офф, куда выходят по две лучшие команды из каждой из трех групп, а также две лучшие из числа занявших третьи места.