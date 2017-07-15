Сборная России по регби-7 начинает борьбу за победу в чемпионате Европы
ТАСС, 15 июля. Финальный этап европейской серии Гран- при по регби-7 среди мужских команд стартует в субботу в британском Эксетере. Сборная России в случае победы гарантирует себе путевку на Кубок мира 2018 года в США.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После трех турниров российская сборная занимает второе место в серии, на два очка отставая от соперников из Ирландии. Сборная России стала победителем второго этапа, прошедшего в польской Лодзи, ирландцы выиграли турниры в Москве и французском
Помимо успеха в серии, которая является чемпионатом Европы по олимпийскому виду регби, в Эксетере будут разыграны две путевки на Кубок мира, который пройдет через год в США. На них также претендуют команды Ирландии, России и Испании — для того, чтобы решить
Тренерский штаб сборной России под руководством Андрея Сорокина сделал в Эксетере ставку на следующих игроков: Юрий Гостюжев, Роман Рощин, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко, Эдуард Филатов (все — «Кубань»), Илья Бабаев, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Владислав Созонов (все — «ВВА-Подмосковье»), Рамиль Гайсин и Денис Симпликевич (оба — «Енисей-СТМ»), Игорь Галиновский («Красный Яр»).
Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Уэльса, Грузии и Польши, матчи пройдут в субботу. В воскресенье состоится
Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года — в формате серии
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter