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9 июля 2017, 21:44 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Российские регбистки в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Европы

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские регбистки в воскресенье одержали победу в Казани на втором этапе чемпионата Европы — европейской серии Гран-при и в четвертый раз в истории выиграли титул лучшей команды Европы по регби-7.

Российские <span class=error>регбистки</span> в воскресенье одержали победу в Казани на втором этапе чемпионата Европы — европейской серии <nobr>Гран-при </nobr>и в четвертый раз в истории выиграли титул лучшей команды Европы по регби-7. Увеличить
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Ранее женская сборная России побеждала на чемпионатах Европы в 2013, 2014 и 2016 годах. В нынешнем сезоне россиянки повторили свой лучший результат за историю выступлений в Мировой серии по регби-7, финишировав по итогам шести этапов на пятом месте.

Чемпионат Европы-2017 состоял из двух этапов. Первый из них прошел 17—18 июня во французском Мальмор-сюр-Коррез. На групповом этапе россиянки одержали три победы с «сухим» счетом — над сборными Польши (41:0), Испании (17:0) и Нидерландов (48:0). В четвертьфинале российская команда победила бельгиек (41:0), а в борьбе за путевку в финал одолела англичанок — 24:15. В решающем матче сборная России в упорнейшей борьбе взяла верх над француженками, победив с минимальным преимуществом — 22:21.

На групповой стадии этапа в Казани, прошедшего 8—9 июля, сборная России позволила соперницам занести всего одну попытку, победив команду Уэльса со счетом 34:5. Зато российские регбистки с разгромным счетом обыграли голландок (48:0) и итальянок (55:0). В четвертьфинале команда Андрея Кузина победила сборную Польши (15:0), а в полуфинале — ирландок (27:5). Причем титул чемпионок Европы сборная России выиграла еще до финальной игры, потому что главные соперницы в борьбе за золото турнира француженки в полуфинале проиграли англичанкам. В финале россиянки, уже в статусе победительниц чемпионата Европы, одолели англичанок — 21:0.

Победа в чемпионате Европы принесла сборной России путевку на Кубок мира, который пройдет в 2018 году в США. «Сезон для сборной России получился успешным. В Мировой серии мы вошли в пятерку лучших команд, выиграли чемпионат Европы, то есть достойно выполнили все задачи, которые стояли перед командой», — заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Андрей Кузин.

«Безусловно, Кубок мира для нас является основным соревнованием после Олимпийских игр. Наша задача на сезон — сохранить всех наших игроков. Хочу поблагодарить их и пожелать им здоровья! Теперь мы соберемся только в начале ноября, когда начнем готовиться к Мировой серии», — рассказал главный тренер команды.

По мнению одного из лидеров национальной команды Алены Михальцовой, залогом успешного выступления сборной в завершившемся сезоне стало малое количество травм игроков.

Регбисток с победой поздравил вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко. «У нас сегодня есть очень хорошая новость — победа в чемпионате Европы по регби-7. Очень хочу поздравить наших девчонок с титулом! Они молодцы, блестяще выступили, сыграли на ноль с британками. Благодаря этой победе на турнире они получили право выступить на Кубке мира, и это большой успех и серьезное достижение», — подчеркнул Мутко.
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Тренер: Женская сборная России по регби-7 нацелена в следующем сезоне стать призером ЧМ

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Женская сборная России, победившая в Европейской серии Гран-при по регби-7, ставит перед собой задачу сделать еще один шаг вперед и попасть в 2018 году в тройку сильнейших на чемпионате мира в США. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Кузин.
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