Российские регбистки в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Европы
МОСКВА, 9 июл —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские регбистки в воскресенье одержали победу в Казани на втором этапе чемпионата Европы — европейской серии Гран-при и в четвертый раз в истории выиграли титул лучшей команды Европы по регби-7.
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Ранее женская сборная России побеждала на чемпионатах Европы в 2013, 2014 и 2016 годах. В нынешнем сезоне россиянки повторили свой лучший результат за историю выступлений в Мировой серии по регби-7, финишировав по итогам шести этапов на пятом месте.
Чемпионат Европы-2017 состоял из двух этапов. Первый из них прошел
На групповой стадии этапа в Казани, прошедшего
Победа в чемпионате Европы принесла сборной России путевку на Кубок мира, который пройдет в 2018 году в США. «Сезон для сборной России получился успешным. В Мировой серии мы вошли в пятерку лучших команд, выиграли чемпионат Европы, то есть достойно выполнили все задачи, которые стояли перед командой», — заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Андрей Кузин.
«Безусловно, Кубок мира для нас является основным соревнованием после Олимпийских игр. Наша задача на сезон — сохранить всех наших игроков. Хочу поблагодарить их и пожелать им здоровья! Теперь мы соберемся только в начале ноября, когда начнем готовиться к Мировой серии», — рассказал главный тренер команды.
По мнению одного из лидеров национальной команды Алены Михальцовой, залогом успешного выступления сборной в завершившемся сезоне стало малое количество травм игроков.
Регбисток с победой поздравил
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