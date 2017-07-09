Тренер: Женская сборная России по регби-7 нацелена в следующем сезоне стать призером ЧМ

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В финальном матче второго этапа Европейской серии в Казани россиянки нанесли поражение команде Англии со счетом 21:0. Ранее женская сборная России обеспечила себе досрочную победу в Европейской серии, победив в полуфинале команду Ирландии (27:5). На первом этапе, который прошел во Франции, сборная России также одержала победу.

«Победа гарантировала нам путевку на чемпионат мира, который будет проходить в следующем году, — отметил Кузин. — Команда неплохо смотрелась на этом турнире, у нас есть лидеры, которые в самый нужный момент могут решить исход поединка в свою пользу. Как в первом туре, который проходил во Франции, так и во втором, в Казани, хорошо сыграла вся команда. Все девчонки молодцы».

«В этом сезоне мы стали лучшей европейской командой и в Мировой серии, поделив четвертое — пятое место со сборной Фиджи. На будущий сезон мы постараемся войти в тройку сильнейших команд мира», — подчеркнул тренер.