«После того как в меня попала молния, матч решили не прекращать»
Главный тренер регбийной «Кубани» Александр Алексеенко, в которого во время матча с новокузнецким «Металлургом» ударила молния, рассказал «СЭ», как ему удалось избежать смерти от стихии.
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Видимо, что-то случилось...
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— Мы играли в Новокузнецке с местным «Металлургом», — начал Алексеенко. — Была ужасная непогода. Страшно было там находиться. Не понимаю, почему судья не стал прерывать матч — молнии сверкали, гром, шквалистый ветер… Жуткая картина. В одном из эпизодов, во втором тайме, почувствовал удар молнии — все сверкнуло, а через меня прошел очень мощный электрический заряд. Но в тот момент рядом находились игроки. Очень испугался именно за них. Но все
— Как игроки отреагировали?
— Когда ребята увидели молнию, мгновенно остолбенели, удивились. Но буквально на пару секунд. Все были так увлечены матчем, тогда никто не понимал, что это уникальный случай. Все были в игре. Только после матча пообщались с ребятами. Хохмили они, конечно, знатно. Теперь могу приворожить. Обращайтесь! (Смеется.).
— Новое прозвище игроки придумали?
— Говорят: теперь будем называть тебя «Александр Молния». Может, скоро чакры откроются. Советуют собственный салон открыть. Порчу теперь снимать буду.
— Теперь на предматчевых установках будете излучать энергию?
— Ребята говорили не раз, что если меня не слышно с бровки, то
ПЯТНО НА КЕПКЕ ПОСЛЕ УДАРА МОЛНИИ УЖЕ ОТМЫЛОСЬ
— А куда именно молния попала?
— Понять, что конкретно произошло, смогли только после матча. Тогда с президентом клуба сели на трибуну и решили посмотреть, какой след на бейсболке остался.
— Бейсболку теперь в клубный музей?
— (Смеется.) Пятно уже отмылось.
— Врачам показывались?
— Жив, здоров, но обследоваться, конечно, нужно. Посоветовали сделать ЭКГ, проверить состояние сердечной мышцы. Но времени у нас совсем мало. В эту субботу ответственный матч — полуфинал Кубка России с нашим извечным соперником «ВВА-Подмосковье». Будем время — схожу к врачам, а сейчас чувствую себя прекрасно. Мы выиграли важный матч, настроение отличное.
В ДЕТСТВЕ ОБЕСТОЧИЛ ДОМ ШПИЛЬКОЙ
— А сразу после попадания молнии ничего необычного не происходило?
— Клацнул только зубами. Но игроки, наверное, почувствовали. Когда меня молния ударила, повернулся к ним, спросил: «Видели?!», а они: «Дааа». Знаете, меня уже в детстве серьезно било током.
— Может, эта «вакцина» вас спасла?
— Возможно. В первом классе
— А вообще нормально ли проводить матчи во время таких погодных условий?
— Думаю, этот случай станет примером, что играть при такой погоде нельзя. Хорошо, что все так закончилось. Знаю, что судья обращался к регбистам с вопросом, стоит ли прекращать игру? Но как наши соперники могли согласиться, уступая 30 очков? У меня уже была похожая история на чемпионате мира по регби-7 в 2013-м году. Я тогда тренировал сборную России. Тоже была серьезная непогода, но турнир прервали. Так что, подвергать жизнь людей опасности, наверное, неправильно.
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