«После того как в меня попала молния, матч решили не прекращать»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мы играли в Новокузнецке с местным «Металлургом», — начал Алексеенко. — Была ужасная непогода. Страшно было там находиться. Не понимаю, почему судья не стал прерывать матч — молнии сверкали, гром, шквалистый ветер… Жуткая картина. В одном из эпизодов, во втором тайме, почувствовал удар молнии — все сверкнуло, а через меня прошел очень мощный электрический заряд. Но в тот момент рядом находились игроки. Очень испугался именно за них. Но все как-то быстро произошло, матч не стали прекращать.

— Как игроки отреагировали?

— Когда ребята увидели молнию, мгновенно остолбенели, удивились. Но буквально на пару секунд. Все были так увлечены матчем, тогда никто не понимал, что это уникальный случай. Все были в игре. Только после матча пообщались с ребятами. Хохмили они, конечно, знатно. Теперь могу приворожить. Обращайтесь! (Смеется.).

— Новое прозвище игроки придумали?

— Говорят: теперь будем называть тебя «Александр Молния». Может, скоро чакры откроются. Советуют собственный салон открыть. Порчу теперь снимать буду.

— Теперь на предматчевых установках будете излучать энергию?

— Ребята говорили не раз, что если меня не слышно с бровки, то что-то не так. Так что с мотивированием и раньше проблем не было, но этот случай однозначно зарядит эмоциями на будущее.

ПЯТНО НА КЕПКЕ ПОСЛЕ УДАРА МОЛНИИ УЖЕ ОТМЫЛОСЬ

— А куда именно молния попала?

— Понять, что конкретно произошло, смогли только после матча. Тогда с президентом клуба сели на трибуну и решили посмотреть, какой след на бейсболке остался. Удар-то через голову прошел. Смотрим — а на кепке очень темное пятно. На металлической части, которая держит форму головного убора.

— Бейсболку теперь в клубный музей?

— (Смеется.) Пятно уже отмылось.

— Врачам показывались?

— Жив, здоров, но обследоваться, конечно, нужно. Посоветовали сделать ЭКГ, проверить состояние сердечной мышцы. Но времени у нас совсем мало. В эту субботу ответственный матч — полуфинал Кубка России с нашим извечным соперником «ВВА-Подмосковье». Будем время — схожу к врачам, а сейчас чувствую себя прекрасно. Мы выиграли важный матч, настроение отличное.

В ДЕТСТВЕ ОБЕСТОЧИЛ ДОМ ШПИЛЬКОЙ

— А сразу после попадания молнии ничего необычного не происходило?

— Клацнул только зубами. Но игроки, наверное, почувствовали. Когда меня молния ударила, повернулся к ним, спросил: «Видели?!», а они: «Дааа». Знаете, меня уже в детстве серьезно било током.

— Может, эта «вакцина» вас спасла?

— Возможно. В первом классе как-то играл и вставил шпильку в розетку. Обесточил тогда, помню, весь дом. Шпилька расплавилась у меня в руках, а я сам получил серьезный разряд. Начал заикаться, когда говорил, но уже вылечили.

— А вообще нормально ли проводить матчи во время таких погодных условий?

— Думаю, этот случай станет примером, что играть при такой погоде нельзя. Хорошо, что все так закончилось. Знаю, что судья обращался к регбистам с вопросом, стоит ли прекращать игру? Но как наши соперники могли согласиться, уступая 30 очков? У меня уже была похожая история на чемпионате мира по регби-7 в 2013-м году. Я тогда тренировал сборную России. Тоже была серьезная непогода, но турнир прервали. Так что, подвергать жизнь людей опасности, наверное, неправильно.